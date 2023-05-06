Дело против пяти жителей Украины поступило в суд Ростова-на-Дону

06 мая 2023, 00:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пять граждан Украины обвинены в участии в террористической организации, дело поступило в Южный окружной военный суд.

Первое слушание по делу пяти граждан Украины, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, пройдет 15 мая в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, сообщил 5 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда."По данному делу назначена дата судебного заседания по существу на 15 мая в 14:00 мск", - говорится в сообщении.

В участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы) обвиняются трое военнослужащих ВСУ и двое граждан Украины, сообщило агентство.

Как следует из информации на сайте суда, дело в отношении пяти обвиняемых по делу об участии в террористическом сообщество поступило в суд 26 апреля. Дата заседания была назначена 4 мая. Среди обвиняемых - Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов, Дмитрий Рейвах.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая 2022 года российское Минобороны заявило о пленении на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных. Часть сдавшихся в плен бойцов полка "Азов"*, признанного Верховным судом России террористической организацией, и морских пехотинцев вооруженных сил Украины (ВСУ) были доставлены в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Бойцы полка "Азов"*, которые попали в плен, по Женевской конвенции имеют статус военнопленных, при этом не исключается их преследование за военные преступления в отношении российских военнослужащих или мирных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

23 апреля стало известно, что дело граждан Швеции, Хорватии и Великобритании, обвиняемых по статье о "наемничестве", рассмотрит Южный окружной военный суд.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.