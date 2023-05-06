Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

06 мая 2023, 00:28

Дело против пяти жителей Украины поступило в суд Ростова-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пять граждан Украины обвинены в участии в террористической организации, дело поступило в Южный окружной военный суд.

Первое слушание по делу пяти граждан Украины, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, пройдет 15 мая в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, сообщил 5 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда."По данному делу назначена дата судебного заседания по существу на 15 мая в 14:00 мск", - говорится в сообщении.

В участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы) обвиняются трое военнослужащих ВСУ и двое граждан Украины, сообщило агентство.

Как следует из информации на сайте суда, дело в отношении пяти обвиняемых по делу об участии в террористическом сообщество поступило в суд 26 апреля. Дата заседания была назначена 4 мая. Среди обвиняемых - Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов, Дмитрий Рейвах. 

Как писал "Кавказский узел", 18 мая 2022 года российское Минобороны заявило о пленении на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных. Часть сдавшихся в плен бойцов полка "Азов"*, признанного Верховным судом России террористической организацией, и морских пехотинцев вооруженных сил Украины (ВСУ) были доставлены в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Бойцы полка "Азов"*, которые попали в плен, по Женевской конвенции имеют статус военнопленных, при этом не исключается их преследование за военные преступления в отношении российских военнослужащих или мирных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

23 апреля стало известно, что дело граждан Швеции, Хорватии и Великобритании, обвиняемых по статье о "наемничестве", рассмотрит Южный окружной военный суд.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве", "Заключенный колонии в Адыгее заподозрен в поддержке вооруженных сил Украины", "Юристы оценили правовые риски для азербайджанских добровольцев на Украине"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 мая 2023, 01:27

05 мая 2023, 23:30

05 мая 2023, 22:32

  • Кризисная группа CК SOS* признана иноагентом

    Минюст России внес Кризисную группу CК SOS* в реестр иноагентов, объяснив это решение "деятельностью по пропаганде ЛГБТ-отношений". Новый статус ничего не меняет, помощь людям, чья жизнь находится в опасности, будет продолжена, говорится в сообщении организации.

05 мая 2023, 21:41

05 мая 2023, 20:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи