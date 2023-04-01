Имангазали Магомедов попросил не депортировать его в Россию

01 апреля 2023, 18:00

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Задержанный на Украине уроженец Дагестана Имангазали Магомедов попросил депортировать его в третью страну, посчитав небезопасным возвращение в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта стало известно, что суд в Сумской области Украины продлил 43-летнему Имангазали Магомедову срок пребывания в депортационном центре на шесть месяцев. Магомедов решил обжаловать это решение.

Имангазали Магомедов летом 2022 года перешел границу с Украиной, чтобы сбежать из-под административного надзора в России, и был задержан украинскими пограничниками. По его словам, он дважды просил убежища на Украине, но миграционная служба отказалась рассматривать его заявления. Решение покинуть Россию Магомедов объяснил давлением силовика, который требовал сотрудничать и "доносить на мусульман", угрожая в противном случае "посадить".

Имангазали Магомедов добивается депортации не в Россию, а в другую, безопасную для него страну, сообщил координатор программ правозащитного объединения "Правое дело" из Одессы Валерий Яковенко.

Правозащитник пояснил, что миграционная служба Украины отказалась принять документы Магомедова, сославшись на его российское гражданство, а суд утвердил это решение. "Суд ссылается на надуманные доводы, в частности то, что Магомедов не лично подал жалобу. Но он не мог этого сделать, так как находится в депортационном центре под арестом", - приводит сегодня слова Яковенко "Кавказ.Реалии"*.

В связи с угрозой возвращения в Россию Магомедов написал заявление о депортации в третью страну, где он может запросить статус беженца, отметил правозащитник.

"Учитывая, что в стране моей гражданской принадлежности для меня существует угроза стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания и политических убеждений, наличие установленного факта решением Европейского суда по правам человека применения в отношении меня властями Российской Федерации пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения, вернуться в Российскую Федерацию или пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности я не могу", - цитирует издание заявление Магомедова.

Напомним, 2 июня 2014 года силовики задержали Магомедова в Кизлярском районе после обысков в его доме и доме его матери. Во время обысков, как утверждало следствие, в машине Магомедова были найдены пистолет и патроны. Адвокат обвиняемого заявила, что ее подзащитный был избит.

В марте 2015 года Кизлярский райсуд приговорил Имангазали Магомедова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в пособничестве боевикам и незаконном хранении наркотиков и оружия. Сам осужденный признал вину только в незаконном хранении оружия. Его защита обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор .

В октябре 2022 года ЕСПЧ признал, что Имангазали Магомедов пострадал от пыток силовиков, и постановил выплатить ему компенсацию в 33,8 тысячи евро.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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