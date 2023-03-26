Госдума раскритиковала законопроект чеченских депутатов об экстремистских материалах

26 марта 2023, 23:56

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Чеченские депутаты предложили ограничить рассмотрение исков о признании информационных материалов экстремистскими только верховными судами республик, а также областными или краевыми судами. Однако это предложение не нашло понимания в правовом управлении Госдумы.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты. Попытки причислить их к запрещенной литературе возмущают верующих, пояснили депутаты.

"Судебная практика показывает, что нередко информационные материалы, признаваемые экстремистскими, являются материалами народного, исторического, культурного и религиозного достояния, что приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, предложенному чеченским парламентом и опубликованном на сайте Госдумы.

В связи с этим чеченские депутаты предложили "в целях защиты прав граждан на свободу информации" отнести дела о признании информационных материалов экстремистскими к подсудности верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа. Сейчас экстремистским произведение может признать и нижестоящий районный суд.

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений, согласно которым при рассмотрении дел о признании информационных материалов экстремистскими необходимо привлекать правообладателей, авторов произведений и (или) перевода, а если иск подан о признании экстремистским материалом религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии.

В заключении правового управления на законопроект говорится, что материалы могут быть признаны экстремистскими не только по административным искам, но и по целому ряду дел об административных правонарушениях и уголовных преступлениях. Чтобы изменить это, нужно вносить поправки во все законодательство.

В 2017 году Госдума уже отклоняла законопроект с аналогичным предложением, отмечает издание "Кавказ.Реалии"*

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что новый закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

Напомним также, в августе 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

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* издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

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