Занятия в мусульманской школе. Фото: https://realnoevremya.ru/articles/80170-mrakobesy-protiv-shkol

17 марта 2023, 14:13

Ингушские депутаты предложили лишить школы права на дресс-код для учеников

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Депутаты парламента Ингушетии поддержали идею поправок в федеральный закон "Об образовании", запрещающих образовательным учреждениям ограничивать право учеников носить одежду в соответствии с их вероисповеданием. Законопроект предложен на фоне резонансного отчисления уроженок Дагестана и Чечни из колледжа в Новочеркасске.

Как писал "Кавказский узел", 11 января пять студенток - уроженки Дагестана и Чечни - были отчислены из медколледжа в Новочеркасске за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену, за студенток заступился Рамзан Кадыров. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. 18 февраля стало известно, что три студентки из Дагестана восстановились в колледже, достигнув компромисса с его руководством, а две студентки из Чечни не захотели продолжать там учебу. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, указали адвокаты.

Учебные заведения вправе назначать форму одежды учащихся, сообщил в январе "Кавказскому узлу" адвокат Тимофей Широков. Если речь не идёт об обязательном среднем образовании (а медколледж дает специальное образование), то в таких случаях "весьма трудно" оспорить решение администрации, отметил он.

Участники заседания в парламенте Ингушетии единогласно поддержали инициативу внести в Госдуму законопроект, закрепляющий право обучающихся в образовательных учреждениях на ношение одежды с учетом их традиций их народа и вероисповедания, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Народного собрания "Интерфакс-Юг".

"Был рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменения в статью 38 Федерального закона "Об образовании в РФ", представленный вице-спикером, председателем комитета по образованию, культуре и информационной политике Азой Хашиевой", - цитирует сообщение парламента Ингушетии агентство.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей, говорится в статье 38 ("Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество (обмундирование) обучающихся") федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Депутаты предложили закрепить на законодательном уровне, что при разработке требований к форме одежды учащихся госорганы и организации обязательно должны учитывать конституционные права обучающихся на ношение одежды с учетом их народных традиций и вероисповедания, "не оставляя данный вопрос на усмотрение образовательных организаций", говорится в публикации в телеграм-канале Народного собрания Ингушетии. Парламентарии приняли соответствующее постановление, отмечается в сообщении.

Федеральный закон об образовании не содержит прямого запрета на дресс-код, что создает условия для манипуляции правом граждан, рассказал в 2021 году "Кавказскому узлу" управляющий партнер адвокатского бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев. "Там сказано, что требования к одежде, цвету, фасону, общему виду самостоятельно устанавливает образовательная организация. Закон отсылает к ним, как хотите, так и устанавливайте. Если бы это было в ФЗ — это было бы прямым нарушением Конституции, поскольку есть конституционная норма (статья 28 Конституции), к тому же есть норма 125-ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях", где сказано, что в РФ гарантируется свобода совести и вероисповедания. [...] Потому, если бы в закон "Об образовании" внесли запрет, он бы противоречил конституционным гарантиям. Они сделали по-хитрому, отдали вопрос на усмотрение образовательного учреждения", - сказал адвокат.

Напомним, в сентябре 2022 года студентки Астраханского медуниверситета пожаловались, что им запрещают посещать занятия в хиджабах. По словам девушек, при входе в здание университета их пытались заставить снять хиджабы, угрожая забрать студенческие билеты. Они стали носить белые платки, но и это не устроило руководство. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда поручил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову взять решение вопроса под личный контроль.

Годом ранее, в сентябре 2021 года, резонанс вызвал видео о том, как замдиректора сельской школы в Дагестане осматривает учеников у рамки металлоискателя и пропускает в классы лишь тех девочек, которые пришли в косынках. Действия педагога вызвали негодование родителей учеников, но чиновники Минобразования Дагестана пояснили, что даже если косынка — часть школьной формы, ее отсутствие не может быть основанием для отстранения от занятий. Недопустимыми сочла действия завуча и администрация района.

В одних школах Дагестана права девочек нарушаются требованием носить платок, а в других, наоборот, запрещают носить хиджаб, указали журналистка Светлана Анохина и блогер Марьям Алиева. Запрет на ношение платка как религиозного атрибута нарушает еще и свободу вероисповедания, отметили юристы.

Отметим, что в Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. "Кавказский узел" проанализировал, как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

В ноябре 2020 года муфтий Чечни Салах Межиев и начальник грозненского отдела полиции Аслан Ирасханов провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). Межиев потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. [...] Хиджаб – обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", – сказал муфтий Чечни.

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Примечание:

"Пользователей Telegram возмутили слова представителя Дагестана о скандале с хиджабом в Тюмени", "Глава осетинского Комитета женщин стала объектом критики после поучения об одежде", "Видео с женского пляжа в Махачкале вызвало споры о нравственности".

Автор: "Кавказский узел"

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