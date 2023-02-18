Три студентки вернулись в новочеркасский колледж после отчисления за хиджаб

18 февраля 2023, 12:01

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Три студентки из Дагестана восстановились в медицинском колледже Новочеркасска после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу в вопросе о форме одежды, рассказала одна из девушек. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, а также критика Рамзана Кадырова, указали адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. 2 февраля стало известно, что студенткам разрешено вернуться в колледж.

29 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал проявлением фашизма запрет на ношение хиджаба, из-за которого уроженки Дагестана и Чечни были отчислены из колледжа в Новочеркасске. Он пригрозил "принять меры" за неуважение к мусульманским обычаям.

Одна из ранее отчисленных, а ныне восставленных в колледже студенток Кизпери Магомедбекова рассказала, что она и еще две студентки вернулись в учебное заведение. Она уточнила, что планирует завершить учебу в этом колледже, как и другие две девушки из Дагестана.

"Мы втроём только восстановились, чеченки – жительницы Новочеркасска, не захотели там уже продолжать учёбу. Мы и так ходим в медицинском халате и шапочке, а снизу надевали балаклаву. Они просят, чтобы надевали кофту с горлышком и шапочку, чтобы не видно было то, что мы носим", – сказала Магомедбекова корреспонденту "Кавказского узла".

Она не уточнила иных деталей, а также выразила удовлетворение возвращением к учебе.

Комментариев от других студенток получить не удалось.

Вопрос с возвращением студенток в колледж был решен в досудебном порядке. Две девушки отказались возвращаться в это учебное заведение по собственному желанию, рассказал адвокат Руслан Нагиев, представлявший интересы студенток.

"Мы уже подготовили иск в суд в защиту интересов девушек. Но удалось прийти к взаимному согласию в ходе переговоров в досудебном порядке. Это произошло во многом благодаря участию постпреда главы Чеченской республики в Ростовской области Руслана Ганчаева. Он вёл переговоры. Участвовал также и вице-губернатор области Игорь Гуськов. Найдено компромиссное решение. Девушки будут посещать колледж в одежде, которая, с одной стороны, не противоречит уставу и правилам колледжа, а с другой стороны, не нарушает принципов религии студенток", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Студентки намерены опубликовать новое видеообращение, добавил адвокат. Однако чему именно оно будет посвящено, Нагиев не уточнил.

Юристы намерены наблюдать за ситуацией, которая будет развиваться дальше, подчеркнул адвокат Магомед Нурбагомедов, который также представлял интересы студенток. "Трех девочек восстановили, две другие приняли решение не восстанавливаться. Вроде бы компромисс есть. Будут носить платки. Мы узнаем со временем [как будет вести себя руководство колледжа]. Так или иначе, девушки довольны, что приступают к занятиям. Они устали уже от этой неопределенности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нурбагомедов уверен, что решающую роль сыграла огласка инцидента. "Этим я вам [СМИ] благодарен. Думаю, вы понимаете, что требования Рамзана Ахматовича [Кадырова] мимо не могли пропустить. Он ясно и четко выразил мнение по данному вопросу. Я с ним полностью согласен", – подчеркнул Нурбагомедов.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Ношение хиджабов регулярно становится причиной инцидентов, возникающих в различных учреждениях страны, отметил исламовед Данис Гараев. "Сколько в постсоветское время хиджабы носят, столько и возникают те или иные проблемы. Для мусульманского сообщества это постоянно актуальная тема", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В последние годы в России дискриминации из-за ношения хиджабов стало меньше, добавил он. "Особенно если речь идёт о регионах со значительным или большинством мусульманского населения. Говорить о глобальной дискриминации мусульманок сейчас не стоит. Те, кто хочет себя реализовывать, находят каналы для этого. В учебных заведениях почти нет скандалов из-за этого", – отметил ученый.

Эту тенденцию он связал с общим трендом на актуализацию традиционализма в России. "В целом, этот тренд на сохранение традиционных ценностей перекрывает какие-то частные случаи на местах. Фактор уважения к платку вписан в традиционалистский дискурс. Поэтому удается преодолеть дискриминационные меры. Я не скажу, что знаю все кейсы, но такое впечатление складывается", – резюмировал Гараев.

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