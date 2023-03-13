Суд в Грозном отправил контрактника в колонию за уклонение от службы

13 марта 2023, 23:19

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Контрактник Дмитрий Самсонов приговорен Грозненским гарнизонным военным судом к двум годам и шести месяцам колонии за отсутствие на службе в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, в Уголовный кодекс была введена часть 3.1 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, предусматривающая до семи лет лишения свободы. 6 марта стало известно, что военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии контрактника Евгения Еремина, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу контрактника, который самовольно оставил место службы и не явился в часть после объявления мобилизации, сообщило сегодня агентство "Грозный информ" со ссылкой на пресс-службу суда.

Как указано в сообщении, Дмитрий Самсонов служил по контракту в одной из воинских частей Чеченской Республики, однако 10 августа 2022 года самовольно оставил воинскую часть и убыл "к месту жительства своей родственницы в Краснодарский край". Там он остался и после объявления в России частичной мобилизации и вернулся в часть лишь 15 октября 2022 года и приступил к исполнению обязанностей.

В соответствии с приговором суда Самсонов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.

Как следует из карточки дела, оно поступило в суд 7 декабря 2022 года, состоялись шесть заседаний суда, приговор был оглашен 26 января.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров 23 сентября 2022 года обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта".

В ноябре, комментируя инициативу депутатов Госдумы о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва в период мобилизации, Кадыров предложил вводить для уклонистов от службы большие штрафы, а затем отправлять их на передовую, а не позволять "отсидеться в камере".

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