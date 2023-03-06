Контрактник осужден в Грозном на два года колонии за уклонение от службы

06 марта 2023, 16:32

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Военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии контрактника Евгения Еремина, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, в Уголовный кодекс была введена часть 3.1 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, предусматривающая до семи лет лишения свободы. В декабре 2022 года военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии военнослужащего Александра Хмелева, признав его виновным по этой части статьи УК РФ.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

Грозненский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима контрактника Еремина, который самовольно оставил место службы и не явился в часть после объявления мобилизации, сообщила пресс-служба суда.

"Ерёмин Е., проходящий военную службу по контракту в одной из воинских частей, дислоцированной на территории Чеченской Республики, с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от исполнения её обязанностей, в период частичной мобилизации не явился в срок без уважительных причин на службу и убыл к месту своего жительства в г. Саратов, где проводил время по своему усмотрению", - цитирует сегодня сообщение суда "Грозный-информ".

После уклонения от службы Ерёмин добровольно прибыл в воинскую часть и вернулся к службе, но суд признал его виновным, сообщило агентство.

Евгений Еремин был обвинен по части 3.1 статьи 337 УК РФ, говорится в карточке дела на сайте военного суда. Подробности обвинения и информация о назначенном Еремину наказании в карточке дела не приведены.

Напомним, Рамзан Кадыров 23 сентября 2022 года обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта".

В ноябре, комментируя инициативу депутатов Госдумы о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва в период мобилизации, Кадыров предложил вводить для уклонистов от службы большие штрафы, а затем отправлять их на передовую, а не позволять "отсидеться в камере".

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