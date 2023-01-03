Курортный сбор отменен в Абхазии

03 января 2023, 05:55

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С 1 января в Абхазии перестали взимать курортный сбор. Он не давал значительного финансового эффекта, но создавал дополнительную нагрузку на работников налоговых органов, отметили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля власти Абхазии приняли решение отменить курортный сбор.

Закон об отмене курортного сбора, принятый парламентом Абхазии в июле прошлого года, вступил в силу, пишет 2 января "Интерфакс".

Ранее иностранные граждане, которые приехали в Абхазию более чем на три дня, должны были с 2006 года платить 30 рублей курортного сбора. Однако, как решили местные власти, он не давал значительного финансового эффекта, тогда как "администрирование курортного сбора являлось трудоемким процессом, создавало дополнительную нагрузку на работников налоговых органов", информирует ТАСС.

Доходы госбюджета Абхазии по поступлениям курортного сбора в 2020 году составили 1,1 млн рублей, в 2021 - 5,6 млн рублей, а с 1 января по 1 июня 2022 года - 881 тысячу рублей.

Отметим, что курортный сбор действует в городах на юге России. Эксперимент по взиманию налогов с туристов, отдыхающих в ряде городов Краснодарского края, начался 16 июля 2018 года. С 1 января 2020 года территория действия курортного сбора на Кубани была расширена. В период пандемии для поддержания туристической инфраструктуры власти региона с середины мая и до конца 2020 года ввели мораторий на взимание курортного сбора, который сняли с 1 января 2021 года. Местные отельеры заявили, что возвращение курортного сбора ослабит поток туристов, однако в декабре власти увеличили его размер.

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