01 января 2023, 04:27

Туристка в Абхазии пострадала при падении со скалы

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49-летняя туристка упала со скалы и получила серьезные увечья. В Абхазию она прибыла из Ростова-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", в ушедшем году спрос на туристические поездки в Абхазию резко вырос на фоне ограничения авиаперелетов из России после начала спецоперации на Украине. Республика вошла в топ-10 по бронированию туров самостоятельными путешественниками, рассказали представители туроператоров. За период с июля по сентябрь россияне посетили Абхазию 2,48 миллиона раз.

Инцидент с туристкой произошел в районе старой Гагры.

Женщину из ущелья подняли спасатели, она госпитализирована в тяжелом состоянии, со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Абхазии Романа Лабию сообщил вечером 31 декабря "Интерфакс".

Пострадавшая находится в Гагрской районной больнице, сообщает 360tv.ru.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Абхазии ввели штрафы за нарушение правил купания", "Отменены пассажирские перевозки по морю между черноморскими курортами", " Туроператоры сообщили о резком росте спроса на поездки в Абхазию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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