Туристка в Абхазии пострадала при падении со скалы

01 января 2023, 04:27

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49-летняя туристка упала со скалы и получила серьезные увечья. В Абхазию она прибыла из Ростова-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", в ушедшем году спрос на туристические поездки в Абхазию резко вырос на фоне ограничения авиаперелетов из России после начала спецоперации на Украине. Республика вошла в топ-10 по бронированию туров самостоятельными путешественниками, рассказали представители туроператоров. За период с июля по сентябрь россияне посетили Абхазию 2,48 миллиона раз.

Инцидент с туристкой произошел в районе старой Гагры.

Женщину из ущелья подняли спасатели, она госпитализирована в тяжелом состоянии, со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Абхазии Романа Лабию сообщил вечером 31 декабря "Интерфакс".

Пострадавшая находится в Гагрской районной больнице, сообщает 360tv.ru.

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