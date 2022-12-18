Подтверждена гибель уроженца Астраханской области на Украине

18 декабря 2022, 04:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Астраханской области вручил орден мужества отцу Надира Акболатова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 53 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря в Астраханской области похоронили ефрейтора Александра Вязова, погибшего на Украине. Он стал 52 уроженцев региона, чья гибель в ходе специальной военной операции на Украине подтверждена.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграм-канале 16 декабря, что отцу местного жителя Надира Акболатова, погибшего на Украине, был передан орден мужества.

Уроженец Знаменска, как сообщает Бабушкин, "был командиром артиллерийского подразделения". Акболатов погиб, прикрывая товарищей при артобстреле. В ходе боевых действий ранее он, будучи командиром артиллерийского подразделения, уничтожил четыре установки реактивных систем залпового огня "Град".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 53 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.