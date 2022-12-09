Военный из Астраханской области погиб на Украине

09 декабря 2022, 15:51

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Илья Крылов погиб на Украине, сообщил губернатор Астраханской области. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 51 уроженца региона.

"Кавказский узел" писал, что Илья Зелев стал 50-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Илья Крылов погиб на Украние в июне, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Сегодня изображение Крылова вместе с другими участниками военной операции появилось на здании областного военкомата, написал губернатор в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 51 астраханца. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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