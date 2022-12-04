Чеченские силовики публично отчитали водителя за опасную езду

04 декабря 2022, 13:46

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Силовики в Курчалоевском районе задержали и под видеозапись отчитали молодого человека, который допустил нарушения правил дорожного движения.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года было опубликовано видео, на котором один из руководителей ОМВД Курчалоевского района потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Позднее стало известно, что силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины.

В 2019-2020 годах в соцсетях регулярно появлялись публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Чечни с людьми, задержанными за различные нарушения. Особым рвением выделился тогда начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев, который неоднократно лично отчитывал задержанных. Чем еще известны Рустам Агуев и его брат Исмаил, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о силовиках из семьи Агуевых".

На очередное видео с порицанием задержанного обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником wilbert.fadel. "Молодой парень, двигаясь на легковом автомобиле марки "Приора", совершал опасные маневры, с выездом на полосу встречного движения, где-то на трассе в Курчалоевском районе. Кто-то снял этот момент, и ролик попался на глаза сотрудников местного ОВД, нарушителя установили и подвергли публичному порицанию", - написал он в комментарии к материалу "Кавказского узла".

Видеоролик опубликован поздно вечером 3 декабря в Instagram*-паблике "ЧП/Грозный" и в телеграм-канале "ЧПГрозный95". Автор публикации сослался на отдел ГИБДД Курчалоевского РОВД, при этом в телеграм-каналах районного ОГИБДД и управления ГИБДД по Чечне этот ролик не опубликован.

"ОГИБДД ОМВД России по Курчалоевскому району был выявлен факт публикации видеоролика, снятого на одной из автодорог Курчалоевского района, на котором автомобиль марки ВАЗ-217050 г/н [здесь автор публикации указал регистрационный номер автомобиля. – Прим. "Кавказского узла"] грубо нарушая ПДД РФ, умышленно совершает опасные маневры, путем выезда на полосу дороги предназначенную для встречного движения, там где этот выезд запрещен, тем самым создавая угрозу безопасности дорожного движения. На основании полученной информации были незамедлительно проведены мероприятия по розыску и установлению правонарушителя. В результате проведенных мероприятий установлен и привлечен к административной ответственности водитель данного автомобиля", - говорится в тексте публикации.

На кадрах опубликованного видео видна белая "Приора", водитель которой едет в потоке, но при этом непрерывно маневрирует, частично выезжая на встречную полосу через сплошную линию разметки. Во второй части ролика молодой человек сидит, опустив голову, в кабинете, и его отчитывает сидящий за столом капитан полиции.

"А именно: без цели обгона выезжает на полосу, предназначенную для встречного движения. И тем более вблизи опасного поворота", - говорит офицер полиции, после чего показывает в телефоне молодому человеку видео инцидента и переходит на чеченский язык.

"По всей республике идут рейдовые мероприятия, именно грубые нарушения… Нельзя! Не делайте нарушений, грубых нарушений... Не подрезайте, не подвергайте опасности себя и других, вам объясняют каждый раз, каждый день. По телевизору, в соцсетях доводят до вашего сведения", - привел читатель "Кавказского узла" перевод слов полицейского на русский язык. "Кавказский узел" проверил приведенный перевод и убедился в его точности.

Большинство комментариев под публикациями – на чеченском языке. Авторы нескольких комментариев, опубликованных на русском языке, упрекнули молодого человека за его манеру езды.

"Молодой парнишка. Вот так отдают машины, а они [нарушают правила дорожного движения]. Уважаемые родители, смотрите, чем занимаются дети. Контролируйте их", - написала Zarema Abakarova. "У таких пожизненно надо отбирать машины… Он не только себе проблемы создает, но и тем, кто совсем невиновен", - заметил roma.roma.roma13579.

Угроза изъять автомобиль не используется нигде в мире, кроме Чечни, для улучшения безопасности на дорогах, указал ранее глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Напомним, отдел полиции Курчалоевского района выделяется среди других частыми сюжетами о профилактических работах с населением, обратил внимание в сентябре 2020 года президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Здесь, видимо, принято отчитываться за каждое свое действие с помощью видеоматериалов. Любое их действие с порицанием народа публикуется в интернете с целью показать, как хорошо работают местные силовики", - сказал он "Кавказскому узлу".

Ранее, в августе 2020 года, силовики собрали группу правонарушителей в здании Курчалоевского ОВД и записали на видео профилактическую беседу с ними. Рустам Агуев тогда не уточнил, за какие проступки отчитывает юношей, зато уделил много внимания идеологическим моментам. "Это район Ахмата-хаджи [Кадырова]. Мы не можем позволить никому шутить на этом пути", - сказал он.

Курчалоевский район действительно имеет в Чечне особый статус, поскольку это родина Рамзана Кадырова и его отца, подтвердил тогда Руслан Кутаев. "Это особая зона в Чечне из-за того, что в село Центорой или Ахмат-Юрт находится в Курчалоевском районе. Там жил отец Рамзана Кадырова, а сегодня там живут многие его родственники", - сказал Кутаев.

При этом жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Как эта практика распространяется с подачи властей Чечни за пределами республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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