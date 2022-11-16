Военный из Владикавказа получил год колонии после отказа участвовать в спецоперации

16 ноября 2022, 13:32

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Контрактник из Северной Осетии Никита Черешнев был признан виновным в самовольном оставлении части и отказе выполнять "специальные задачи" на Украине.

Согласно данным следствия, врио командира танкового батальона, где служил Черешнев, пояснил, что в конце мая контрактник отказался выполнять специальные задачи. Часть временно дислоцировалась в Крыму, откуда должна была направиться на Украину. Военный комендант в Симферополе выдал Черешневу предписание. Контрактник признал вину в отказе от выполнения боевых задач, поэтому ему было предписано вернуться к месту дислокации воинской части. Вместо этого он уехал к родителям, где находился с 5 июня по 16 августа, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"* со ссылки на материалы дела.

Черешнев ранее служил в Южной Осетии и по службе характеризуется положительно. Владикавказский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении, сообщило издание.

Дело Черешнева поступило в суд 11 октября. Приговор был вынесен 1 ноября, отмечено в карточке дела, опубликованной на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда.

"Кавказский узел" ранее писал про штампы о неблагонадежности военнослужащих, которые ставят в военных билетах тех, кто отказался от участия в спецоперации. В начале августа правозащитник Максим Гребенюк рассказал, что таких случаев много, но в суде на начало августа был лишь один - дело отказавшегося ехать на Украину рядового Захара Кукаренко. В октябре военный суд в Волгограде признал незаконной запись о неблагонадежности в военном билете сержанта Руслана Махно, которую сделал командир войсковой части.

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