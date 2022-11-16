Колония. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

16 ноября 2022, 13:32

Военный из Владикавказа получил год колонии после отказа участвовать в спецоперации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник из Северной Осетии Никита Черешнев был признан виновным в самовольном оставлении части и отказе выполнять "специальные задачи" на Украине.

Согласно данным следствия, врио командира танкового батальона, где служил Черешнев, пояснил, что в конце мая контрактник отказался выполнять специальные задачи. Часть временно дислоцировалась в Крыму, откуда должна была направиться на Украину. Военный комендант в Симферополе выдал Черешневу предписание. Контрактник признал вину в отказе от выполнения боевых задач, поэтому ему было предписано вернуться к месту дислокации воинской части. Вместо этого он уехал к родителям, где находился с 5 июня по 16 августа, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"* со ссылки на материалы дела.

Черешнев ранее служил в Южной Осетии и по службе характеризуется положительно. Владикавказский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении, сообщило издание.

Дело Черешнева поступило в суд 11 октября. Приговор был вынесен 1 ноября, отмечено в карточке дела, опубликованной на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда.

"Кавказский узел" ранее писал про штампы о неблагонадежности военнослужащих, которые ставят в военных билетах тех, кто отказался от участия в спецоперации. В начале августа правозащитник Максим Гребенюк рассказал, что таких случаев много, но в суде на начало августа был лишь один - дело отказавшегося ехать на Украину рядового Захара Кукаренко. В октябре военный суд в Волгограде признал незаконной запись о неблагонадежности в военном билете сержанта Руслана Махно, которую сделал командир войсковой части.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Петиция в поддержку идеи Кадырова о мобилизации силовиков набрала за две недели 14,4 тысячи подписей", "Меликов потребовал наказать военкомов за повестки умершим", "Кубанским росгвардейцам отказано в восстановлении на службе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 ноября 2022, 13:59

  • Специалисты сочли профанацией идею перевоспитать подростков в чеченском лагере

    Кратковременное "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание" подростков из разных регионов в детском лагере в Чечне не только не даст эффекта, но и может навредить детям, указали педагог Евгений Ямбург и правозащитница Светлана Ганнушкина. Термины "трудновоспитуемые подростки" и "перевоспитание", которые употребил чеченский чиновник, профессиональные психологи стараются не использовать, отметила психолог Татьяна Котова.

16 ноября 2022, 12:40

  • Журналисты из России пожаловались на немотивированный отказ во въезде в Грузию

    Грузинские пограничники не пустили в страну журналистку «Проекта»* Екатерину Аренину и менеджера «Медиазоны»** Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина. Всего с начала ноября шесть российских журналистов и активистов не были допущены в страну, рассказал директор местного отделения Free Russia Foundation* Егор Куроптев.

16 ноября 2022, 11:54

16 ноября 2022, 11:27

16 ноября 2022, 10:33

  • Михаил Беньяш* повторно обвинен в дискредитации армии

    Силовики составили на краснодарского адвоката Михаила Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. Первое дело Беньяша о дискредитации военных суд прекратил из-за истечения срока давности.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи