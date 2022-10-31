Отметка о неблагонадежности в военном билете солдата, отказавшегося принять участие в спецоперации на Украине. Фото "Кавказского узла"

31 октября 2022, 09:55

Суд в Волгограде признал незаконной запись о неблагонадежности в военном билете

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Волгограде признал незаконной запись о неблагонадежности в военном билете сержанта Руслана Махно, которую сделал командир войсковой части, и обязал его привести записи в военном билете сержанта в соответствие с установленными правилами.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале августа правозащитник Максим Гребенюк рассказал, что случаев, когда в военных билетах ставят штампы о неблагонадежности военнослужащих после их отказа от участия в спецоперации много, но в суде на начало августа был лишь один – дело отказавшегося ехать на Украину рядового Захара Кукаренко. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что подобные штампы ставят для того, чтобы запугать других "отказников", однако это единичные случаи, и они происходят по инициативе руководства части из-за желания выслужиться.

Записи в военном билете офицера запаса делаются только на основании подтверждающих документов. Военный билет должен заполняться аккуратно, без исправлений, помарок и сокращений, четким и разборчивым почерком, сказано в приказе министра обороны России от 22 ноября 2021 года №700 "Об утверждении инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета".

Волгоградский гарнизонный военный суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно и признал незаконной запись в его военном билете "Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины", сообщил сегодня правозащитник Павел Чиков.

Он опубликовал в своем Telegram-канале копию решения суда. В нем сказано, что сержант запаса Руслан Махно оспорил запись о неблагонадежности в военном билете, которую сделал командир войсковой части. Суд обязал командира войсковой части привести записи в военном билете в соответствии с нормативными актами.

Напомним, 1 августа стало известно, что рязанская военная прокуратура внесла представление руководству части, которое поставило в военный билет рядового, отказавшегося ехать на Украину, отметку о неблагонадежности.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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