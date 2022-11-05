Экологи предупредили о рисках строительства дороги Архыз-Красная Поляна

05 ноября 2022, 21:46

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Дорога из Архыза в Красную Поляну, вопрос о строительстве которой предложил рассмотреть президент России, пройдет по землям Кавказского биосферного заповедника, где строительство категорически запрещено, указали опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Как писал "Кавказский узел", часть Кавказского заповедника может быть переведена в Сочинский заказник с изменением статуса земель, на которых можно будет развивать туристическую инфраструктуру. Организация "Гринпис в России" в августе опубликовала петиции против инициативы, которая нанесет вред биоразнообразию участка. эколог Евгений Витишко указал на возможность уничтожения уникальной природы. Активистка Алла Юсупова сочла развитие туристической инфраструктуры бесполезным для местных жителей.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность строительства автодороги между курортами "Архыз" и "Красная Поляна". "Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика) и "Красная Поляна" (Краснодарский край)", - говорится в перечне поручений по итогам Госсовета, опубликованном 1 ноября на сайте Кремля.

Проект дороги Архыз -Красная Поляна, проработать который поручил президент России

Владимир Путин — достаточно старый проект, но вряд ли ее можно будет построить без нарушения законодательства, указали опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

На заседании Совета по туризму, итогом которого и стало поручение по поводу дороги, вначале шла речь о дороге Лаго-Наки - Красная Поляна -Архыз, и в итоге было дано два поручения по двум дорогам — Архыз-Красная Поляна и Красная Поляна - Лаго-Наки. "Это старый замысел под другим соусом!" - отметил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис-Россия" Михаил Крейндлин.

Что касается маршрута дороги Архыз -Красная Поляна, то, по мнению Крейндлина, подобное строительство невозможно, поскольку дорога пройдет по землям Кавказского биосферного заповедника, где подобное строительство категорически запрещено. "Даже если там будет только подземный тоннель все равно наверху будет инфраструктура по его обслуживанию" - заявил он.

Руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Адыгее Валерий Бриних также подчеркнул, что речь идет о достаточно старом проекте. "Он рассматривался еще в начале 2000-х как трасса, связывающая российские северокавказские курорты, но был отвергнут" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в последние годы лоббистом строительства дороги выступал в основном губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. При этом, эту дорогу строить негде, поскольку любая ее трасса пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, подчеркнул Бриних. "Причем пройдет именно там, где хозяйственная деятельность не велась как минимум с царских времен. Это именно заповедник с большой буквы. Дорога разрежет территорию заповедника, нарушит маршруты миграции животных и т. д. А это все-таки один их немногих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории России", - заявил он.

Руководитель отделения организации "Зеленая лига" в Краснодарском крае Евгений Витишко предположил, что в качестве трассы "будет выбрана пешеходная тропа" от Архыза к Красной Поляне, заметив, что это будет очень сложный вариант дороги, предполагающий строительство семи тоннелей. Он подчеркнул, что в реальности строительство невозможно, поскольку речь идет о заповеднике и это "нарушает с законодательные нормы". "Это заповедник, который сохраняли десятилетия в самые сложные времена, даже во время войны его не трогали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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