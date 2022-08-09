Экологи призвали защитить часть Кавказского заповедника

09 августа 2022, 01:27

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Часть Кавказского заповедника может быть переведена в Сочинский заказник с изменением статуса земель, на которых можно будет развивать туристическую инфраструктуру, сообщил "Гринпис в России". Организация опубликовала петиции против инициативы, которая нанесет вред биоразнообразию участка. Чиновники могут уничтожить уникальную природу, отметил эколог Евгений Витишко. Для местных жителей развитие туристической инфраструктуры пользы не принесет, считает активистка Алла Юсупова.

Минприроды России изучает возможность перевода части территории Кавказского заповедника в Сочинский заказник, речь идет о массиве Турьи горы, который расположен на хребте Аибга, сообщает 5 августа "Коммерсант".

В Минприроды изданию отметили, что Турьи горы при этом останутся особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения.

По словам эксперта "Гринпис в России", руководителя программы по особо охраняемым природным территориям организации Михаила Крейндлина, закон "Об ООПТ" запрещает в заповедниках менять целевое назначение земельных участков". "Эти две природоохранные территории отличаются своим назначением: в заповеднике вообще ничего нельзя, а в Сочинском заказнике допускается строительство объектов туристической инфраструктуры, к которым относятся, например, горнолыжные курорты", ― сказал он.

На сайте "Гринпис в России" опубликована петиция "Помогите спасти Кавказский заповедник!" "Минприроды хочет вырезать часть Кавказского заповедника, чтобы разрешить там строительство горнолыжного курорта. Сейчас строить туристические объекты в заповедниках запрещено. Чтобы это обойти, Минприроды России, по сообщениям СМИ, изучает возможность перевода части Кавказского заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, в Сочинский заказник. Речь идет о горных массивах Турьи горы и Агепста", ― говорится в петиции.

Отмечается, что на данном участке обитает "20% популяции западнокавказского тура, 12% популяции серны, около 5% популяции благородного кавказского оленя, не менее 15% популяции бурого медведя", а также живет кавказский тетерев, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края. При этом участок занимает всего около трех с половиной процентов от всей площади заповедника.

"Никто и никогда в России не переводил ценнейшие земли заповедника в состав заказника - такая процедура просто не предусмотрена нашим законодательством. Этот прецедент может оказаться роковым для нашей заповедной системы", ― говорится в петиции, которая, по данным на 01.30 мск сегодня, 9 августа, набрала 16 689 подписей.

Корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Крейндлин пояснил 8 августа, что есть принципиальная разница между "заказником" и "заповедником".

"Разница есть. И она существенная. В заповедниках строительство запрещено. На территории заказников строительство допускается. Общеизвестно, что компания <...> давно проявляет интерес к этой территории, и мы считаем, что начавшиеся изменения в статусе территории порядка 10 000 га - это не совпадение. Из СМИ стало известно, что на этих гектарах планируется построить всесезонный горный курорт "Долина Васта" к 2029 году", ― рассказал он.

В марте 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился передать несколько участков возле объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ" в аренду компаниям, связанным с горнолыжным курортом "Роза Хутор". Российское отделение природоохранной организации "Гринпис" заявило 12 апреля 2021 года, что строительство нового горнолыжного курорта "Долина Васта" в Сочи незаконно. Экологи считают, что возведение курорта на землях Сочинского национального парка приведет к разрушению природных комплексов, уже пострадавших от застройки и расширения существующих курортов.

"Речь идёт о горных массивах Турьи горы и Агепста ― о 10 тысячах гектаров из 280 тысяч гектаров общей площади заповедника. Может показаться, что это немного, но концентрация животных на этих 10 000 га слишком велика. Небольшая территория имеет большое значение для жизни растений, птиц и животных заповедника", ― рассказал Крейндлин.

По словам эколога, "пока у всех этих животных есть возможность свободно передвигаться и искать пищу в дикой природе". "Но если эту территорию передадут в заказник, она неминуемо будет застроена и потеряет свою ценность, пути миграции животных, уникальные ландшафты будут разрушены, редкие растения и лишайники ― уничтожены. Что бывает в местах строительства объектов горнолыжных курортов и дорог к ним, наглядно видно на примере Сочинского национального парка, где располагаются зимние горнолыжные курорты", ― отметил Крейндлин.

Он также сообщил, что "Гринпис" обратился в Генеральную прокуратуру. Заявление от "Совета Гринписа" подписал исполнительный директор.

"Гринпис" обратился в Генпрокуратуру

Михаил Крейндлин также рассказал что "Гринпис" обратился в Генеральную прокуратуру по факту незаконных действий Минприроды. Копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла". Заявление от имени "Совета Гринпис" подписал исполнительный директор отделения международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" С. Цыпленков.

"Совету из СМИ стало известно, что в настоящее время по указанию Минприроды России готовятся материалы по уточнению границ Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника, обосновывающие исключение из состава заповедника участка в его юго-восточной части (предположительно -Турьи горы и массив Агепста) с целью включения его в состав Сочинского заказника для последующего развития на этой территории горнолыжного курорта. По имеющейся информации ООО ПКП "Геоплан" по запросу Минприроды России планирует произвести кадастровые работы по разделу земельных участков площадью 9185 га и вывести их из Кавказского ГПБЗ. Таким образом, Минприроды России осуществляет действия по исключению земельных участков из состава Кавказского государственного природного биосферного заповедника", ― говорится в заявлении.

"Совет Гринпис" обращает внимание генерального прокурора, что законодательством России не предусмотрена возможность изменения границ особо охраняемых природных территорий (далее ― ООПТ) федерального значения (за исключением их расширения).

"Более того, федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" (статьи 6, и. 2.1) запрещает изменение целевого назначения земель и земельных участков, расположенных в границах государственных природных заповедников. Кроме того, согласно части 3 статьи 95 Земельного кодекса Российской Федерации, на землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами", ― написали авторы заявления. Они перечислили еще ряд законов, которые могут быть нарушены при изменении целевого назначения земель участка заповедника.

Совет просит Генпрокурора "принять меры прокурорского реагирования по недопущению исключения из состава Кавказского государственного природного биосферного заповедника участка в его юго-восточной части, предположительно Турьи горы и массив Агепста".

Витишко назвал петицию своевременной и правильной

Краснодарский эколог Евгений Витишко солидарен со своими коллегами из "Гринпис". Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что "согласен с петицией и подписал ее".

"Наши чиновники вместо того, чтобы беречь и защищать природу, пытаются обойти законодательство, чтобы откусить еще часть особо ценных земель, не думая о последствиях. А куда пойдут медведи, олени и все обитатели этих мест? Ведь для того и был сделан заповедник, чтобы эти места были заповедными", ― обосновал он свое решение подписать петицию.

Витишко отметил, что бывал в тех местах. "Это действительно уникальные места. Там нет пока еще дорог, нет массового скопления людей, нет машин, коммуникаций, ЖКХ, вырубки деревьев и настроенных отелей и горнолыжных трасс, как в Красной Поляне. Неужели этого было мало, что огромные территории Сочинского национального парка пострадали от строек, которые до сих пор не окупились и не используются на 100%? По факту планируется расширение горнолыжных курортов, углубление их в самые святые с позиции нетронутости природоохранные зоны. Какой ущерб природе был нанесен олимпийскими стройками в Красной Поляне, мы видим до сих пор: по дорогам бродят дикие животные, вырублены краснокнижные леса, после дождей сходят сели. Мы видим на примере затоплений самого города Сочи, к чему приводит бессмысленная застройка. Власти пытаются все переложить на природу, дескать, это она виновата. Но ведь причина затоплений именно в бездумной застройке города. А расширение строительства вглубь гор ― это десятикратные риски рукотворных катаклизмов", ― отметил он.

Эколог отметил, что считает петицию "своевременной и правильной". "Я мало надеюсь, но все-таки надеюсь, что, если она соберет большое количество подписей, то удастся убедить чиновников не совершать уничтожение уникальной природы, которая находится тут тысячелетиями в первозданном виде", ― отметил Витишко.

Он также сообщил, что инициаторами изменения статуса земель даже не представлена государственная экологическая экспертиза, потому что, как полагает эколог, никто не возьмет на себя смелость указать, что животный и растительный мир от застройки не пострадает.

Сочинцы считают, что пользы от изменения статуса земель для местных жителей не будет

Член общественного движения "Зеленый Сочи" Алла Юсупова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что тоже подписала петицию. "Для людей достаточно построено горнолыжных курортов в Сочи за счет уничтожения животного и растительного мира национального парка", ― считает она.

По ее мнению, "никакой пользы местным жителям от уничтожения природы нет". "На работу стараются принимать не местных, без сочинской регистрации, потому что они менее защищены, чем приезжие", ― добавила она.

Эту позицию подтвердил и адвокат краевой палаты адвокатов Александр Енин, который ранее работал в миграционной комиссии Сочи при администрации города. "До этого времени не местный человек, без местной регистрации не мог устроиться на работу, и сочинцы были заняты в сфере курортного бизнеса. Но когда комиссию упразднили, то на сезонные работы в Сочи съезжаются граждане со всей страны, поэтому местным жителям работы нет", ― сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с директором Кавказского заповедника Сергеем Шевелевым, однако он признался, что "еще не видел петицию", но "обязательно почитает" ее.

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