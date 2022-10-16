Азербайджанские саперы разминировали более 27 тысяч гектаров земель

16 октября 2022, 01:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С конца осенней войны 2020 года саперы министерства обороны Азербайджана разминировали более 27 тысяч гектаров земель, нашли и обезвредили более девяти тысяч противопехотных мин и двух тысяч противотанковых мин.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 7 октября в Кельбаджарском и Дашкесанском районах азербайджанские саперы обезвредили 138 мин, большая часть из которых - противопехотные. Всего по данным на 8 сентября в Нагорном Карабахе было найдено и уничтожено 7558 противопехотных мин, 2342 противотанковые мины и 9944 неразорвавшихся боеприпаса.

На территориях, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, продолжается разминирование. По данным министерства обороны Азербайджана, с начала октября от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 550 га земель, пишет 15 октября caliber.az.

Всего с окончания войны инженерными и фортификационными подразделениями разминировано более 27 960 га земель. Найдено и обнаружено 9 726 противопехотных мин, 2 485 противотанковых мин и 10 316 единиц неразорвавшихся боеприпасов, сообщает oxu.az.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении, вечером 14 сентября было объявлено о перемирии с 19.00 мск. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным официального Баку, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперами были найдены 118 мин, заложенных во время обострения конфликта. 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе, 20 сентября - еще ста противопехотных мин типа Э-001 М.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.