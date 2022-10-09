09 октября 2022, 04:10

Ростовчанин обвинен в дискредитации российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело жителя Ростова-на-Дону Артема Рощупкина, обвиненного в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. 29 сентября поступило в суд дело жителя Цимлянского района Валерия Ануфриева, обвиненного в дискредитации российской армии.

В Ростове-на-Дону передано в суд дело местного жителя Артема Рощупкина, пишет 8 октября "ОВД-Инфо"*. 

Протокол в отношении его составлен по административной статье 20.3.3 - о дискредитации российских вооруженных сил. Чем вызваны претензии силовиков - не сообщается.

Отметим, для граждан максимальное наказание по этой статье - штраф 50 тысяч рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"За полгода 37 ростовчан привлечены к ответственности за дискредитацию армии", "Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию", "Cупруги из Ростова-на-Дону арестованы по делу о поджоге автомобиля с буквой Z".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 октября 2022, 05:09

09 октября 2022, 03:11

  • Американский врач допущен к Саакашвили

    Врач из США, допуска которого к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили добивались родственники и сторонники, осмотрел его и пришел к выводу, что многие проблемы со здоровьем разрешимы.

09 октября 2022, 02:12

09 октября 2022, 01:14

  • Протестующих в Степанакерте возмутило высказывание Ильхама Алиева

    Участники акции протеста в Степанакерте потребовали реакции от властей Нагорного Карабаха на высказывание Ильхама Алиева, который заявил на саммите Европейского политического сообщества, что карабахские армяне - граждане Азербайджана. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян так и не вышел на встречу с протестующими.

09 октября 2022, 00:15

  • Мать волгоградца сочла неправомерной его мобилизацию

    Андрей Черничкин мобилизован Урюпинским райвоенкоматом без прохождения медкомиссии, несмотря на заболевание органов зрения, заявила его мать. По ее словам, все ее обращения в органы власти по этому поводу остались без ответа.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи