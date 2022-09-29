Житель Ростовской области обвинен в дискредитации военных

29 сентября 2022, 07:04

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Дело жителя Цимлянского района Валерия Ануфриева, обвиненного в дискредитации российской армии, поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. Так, 28 сентября стало известно о штрафе жителю Родионово-Несветайского района за дискредитацию военных после голосового сообщения в мессенджере.

Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Цимлянского района Валерия Ануфриева, его дело поступило в районный суд, сообщили 28 сентября "Кавказ. Реалии"*. Чем вызваны претензии силовиков к нему, не сообщается.

Дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) в отношении Валерия Ануфриева поступило в суд 26 сентября, следует из карточки дела на сайте Цимлянского райсуда Ростовской области. Дата его рассмотрения не назначены.

Отметим, для граждан максимальное наказание по этой статье - штраф 50 тысяч рублей.

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