Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

29 сентября 2022, 01:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил 40 тысяч рублей штрафа жителю Родионово-Несветайского района, признав его виновным в дискредитации российских военных после голосового сообщения в мессенджере.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. Так, 27 сентября стало известно, что дело жителя Зерноградского района Николая Нестеренко, обвиненного в дискредитации российских военных, поступило в суд.

По версии полиции, 36-летний житель Родионово-Несветайского района, в голосовом сообщении в городской группе в одном из мессенджеров допустил высказывания, которые дискредитируют Вооруженные силы России. Силовики нашли автора сообщения и доставили его в местный отдел полиции.

Правоохранители составили на него протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 28 сентября Главное управление МВД по Ростовской области на своем сайте.

Новошахтинский суд признал его виновным и назначил штрафа в размере 40 тысяч рублей, говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариев жителя Ростовской области или его представителей относительно решения суда не поступало.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.