29 сентября 2022, 01:21

Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил 40 тысяч рублей штрафа жителю Родионово-Несветайского района, признав его виновным в дискредитации российских военных после голосового сообщения в мессенджере.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. Так, 27 сентября стало известно, что дело жителя Зерноградского района Николая Нестеренко, обвиненного в дискредитации российских военных, поступило в суд.

По версии полиции, 36-летний житель Родионово-Несветайского района, в голосовом сообщении в городской группе в одном из мессенджеров допустил высказывания, которые дискредитируют Вооруженные силы России. Силовики нашли автора сообщения и доставили его в местный отдел полиции.

Правоохранители составили на него протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 28 сентября Главное управление МВД по Ростовской области на своем сайте. 

Новошахтинский суд признал его виновным и назначил штрафа в размере 40 тысяч рублей, говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариев жителя Ростовской области или его представителей относительно решения суда не поступало. 

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Примечание:

"Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию", "За полгода 37 ростовчан привлечены к ответственности за дискредитацию армии", "Cупруги из Ростова-на-Дону арестованы по делу о поджоге автомобиля с буквой Z".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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