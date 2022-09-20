Заложники попросили выплатить выкуп грабителю банка в Кутаиси

20 сентября 2022, 18:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грабитель, который захватил заложников в банке в Кутаиси, по данным СМИ, освободил нескольких человек. Заложники через соцсети попросили власти заплатить выкуп.

Как писал "Кавказский узел", вооруженный мужчина, захвативший сегодня заложников в "Банке Грузии" в Кутаиси, требует два миллиона долларов США, в здании находятся 12 человек, сообщило МВД Грузии.

Из филиала "Банка Грузии" в Кутаиси освобождены несколько заложников, предположительно три человека, однако МВД Грузии пока не подтвердило это, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Ранее грабитель заявил, что не намерен отпускать женщин. Один из заложников сообщил в соцсети, что грабитель обещает выпустить всех без риска для жизни, если его условия будут выполнены. Заложники распространяют требования грабителя и информацию об обстановке через свои соцсети, проинформировало агентство "Новости Грузия".

Несколько женщин-заложниц в обращениях к правительству из банка требуют, чтобы грабителю как можно скорее выплатили деньги и освободили их. "Деньги уже в пути, потерпите немного", - отвечает им по рации один из полицейских, находящийся возле банка, отмечается в публикации.

Около банка приземлились два вертолета, на одном из них прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, сообщило агентство.

На месте кроме правоохранителей мобилизованы и врачи, но им пока не представили возможность оказать медицинскую помощь заложникам, находящимся в здании банка. Некоторое время назад стало известно, что один из заложников почувствовал себя плохо.сообщило агентство "Грузия Online".

Захват заложников в Кутаиси стал пятым случаем в банках Грузии за два года

Вооруженный мужчина 21 октября 2020 года ворвался в отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники 43 человек. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и полмиллиона долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии, после чего отпустил людей, а сам скрылся. МВД Грузии заявило, что в захвате заложников заподозрен Бадри Эсебуа. что МВД Грузии раскрыло имя подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди. Подозреваемый Бадри Эсебуа был сотрудником Минобороны Грузии, выяснили журналисты.

Захватившему заложников в банке выплатили требуемую сумму, так как человеческие жизни "находятся в приоритете", сказал ранее глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Подобные заявления могут спровоцировать волну захватов заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по вопросам безопасности.

Уже в ноябре 2020 года в Грузии произошел второй захват заложников - в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все заложники были освобождены. Второй за месяц захват заложников в Грузии говорит о недостаточной профилактике таких инцидентов, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

16 апреля 2021 года вооруженный человек захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси. Силовики задержали подозреваемого Николоза Цурцумию, никто из заложников не пострадал.

9 сентября 2021 года вооруженный гранатой мужчина захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Кварели. В ходе переговоров с полицией он отпустил людей, а вскоре был задержан.

В январе 2021 года силовики путем переговоров добились освобождения двух заложников, захваченных на предприятии в грузинском Каспи, и задержали вооруженного человека. .

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.