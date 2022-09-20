Неизвестный захватил 12 заложников в кутаисском банке

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Вооруженный мужчина, захвативший заложников в "Банке Грузии" в Кутаиси, требует крупный выкуп, в здании находятся 12 человек, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2021 года вооруженный гранатой мужчина захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Кварели. В ходе переговоров с полицией он отпустил людей, а вскоре был задержан. Шалва Меликишвили полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Меликишвили пошел на преступление, когда банк изъял у него дом из-за долгов, сообщила защита.

Сотрудники МВД Грузии оцепили территорию, примыкающую к "Банку Грузии" в Кутаиси на проспекте Шота Руставели, где вооруженный мужчина захватил 12 заложников и требует крупный выкуп, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Полиция возбудило уголовное дело по фактам нападения банк, террористического акта, захвата заложника, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов, сказано в сообщении.

В здании остаются 12 человек после того, как грабитель отпустил двух женщин, сообщило издание "Sputnik Грузия".

Налетчик угрожает взорвать бомбу, если через полтора часа не будут выполнены его требования, он требует два миллиона долларов, вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России и рацию, соответствующее обращение было распространено в Facebook через одного из заложников, передало TV Pirveli в 12.47 мск.

По состоянию на 13.46 мск официального подтверждения этой информации не было.