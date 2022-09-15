Суд подтвердил право жителя Чечни на компенсацию за ранение

15 сентября 2022, 15:44

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Верховный суд Чечни отменил решение суда по иску Минфина России, который опротестовал назначение компенсации в 400 тысяч рублей жителю Чечни Шамсольду Ахъядову за ранение во время второй чеченской кампании.

30 сентября 1999 года начались и длились 10 лет (до августа 2009) боевые действия в Чечне и граничащих с ней районах Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, Вторая чеченская кампания или Контртеррористические операции (КТО) на территории Северо-Кавказского региона, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

Выплату 400 тысяч рублей в качестве морального вреда за ранение во время обстрела федеральными войсками в период второй чеченской кампании жителю республики Шамсольду Ахъядову утвердил Верховный суд Чечни, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Верховного суда Чечни, Ленинский районный суд Грозного 6 сентября 2019 года частично удовлетворил иск Ахъядова, и назначил компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Однако 11 апреля 2022 года представитель Министерства финансов Российской Федерации обратился с заявлением о пересмотре решения о выплате компенсации по вновь открывшимся обстоятельствам, указав, что суд неправильно установил ответчика, который должен выплатить деньги. В результате суд первой инстанции отметил постановление о компенсации морального вреда. Ахъядов подал жалобу на это решение Верховный суд республики.

Судебная коллегия Верховного суда Чечни установила. что доводы указанные представителем Минфина России "не являются основаниями для пересмотра вступившего в законную силу решения суда", поскольку не являются вновь открывшимися обстоятельствами, о которых не было известно заявителю и суду на момент рассмотрения дела, следует из материалов дела.

Жалоба Ахъядова поступила в суд 8 августа. Решение было вынесено 8 сентября, указано в карточке дела на сайте Верховного суда Чечни.

"Кавказский узел" также писал, что Ленинский райсуд Грозного отказался удовлетворить иски Хожи Тарамова, Залпы Датаева, Абаза Тарамова, Зайнап Пайзуевой, Абдулы и Маты Тарамовых, которые добивались компенсации за гибель и ранения родных в Аргуне в сентябре 2000 года. Это решение подтвердил и Верховный суд Чечни.

23 октября 2018 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации в 1,5 миллиона евро родственникам 21 жителя Чечни, пропавшего во время спецопераций федеральных войск. В октябре 2015 года ЕСПЧ вынес постановление по иску уроженки Чечни Таисы Абакаровой, вся семья которой погибла при артобстреле и бомбардировке Катыр-Юрта в феврале 2000 года. Заявительнице была присуждена компенсация морального вреда в размере 300 тысяч евро. Аналогичный иск жительницы Чечни Зары Исаевой, у которой при обстреле Катыр-Юрта погибли сын и трое племянниц, ЕСПЧ удовлетворил в 2005 году. В 2010 году Евросуд по делу "Абуева и другие против России" обязал Россию выплатить компенсации в размере 1,72 миллиона евро 29 жителям Чечни, у которых в Катыр-Юрте погибли 24 родственника.

В Чечне военные кампании проводились с 1994 года вплоть до 2009 года, когда был отменен режим контртеррористической операции. Хронику вооруженных инцидентов в Чечне, которые происходят после снятия режима КТО, "Кавказский узел" публикует в справке "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения".

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