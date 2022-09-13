Коммунисты отказались признать итоги выборов в Краснодарском крае

13 сентября 2022, 13:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ходе выборов в Краснодарском крае зафиксированы множественные нарушения, однако избирательные комиссии фактически проигнорировали их. КПРФ будет добиваться привлечения нарушителей к ответственности, заявило краевое отделение партии

Как писал "Кавказский узел", в ходе проведения выборов в Краснодарском крае от наблюдателей и членов комиссий поступали многочисленные сообщения о нарушениях. Один из самых громких инцидентов произошел в Геленджике, где зампредседателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за одну из партий. Сотрудница комиссии отстранена от работы, а найденные бюллетени учитываться не будут, заверил глава избиркома Кубани. На инцидент в Геленджике отреагировала председатель ЦИК России Элла Памфилова, потребовав выяснить мотивацию сотрудницы участковой комиссии. С просьбой вмешаться в ситуацию в Геленджике к Памфиловой обратилась кандидат в депутаты заксобрания Илона Грачевская, которая заявила, что наблюдатель Татьяна Маментьева была выдворена с участка в Геленджике после того, как обнаружила, что сотрудница участковой комиссии прятала заполненные бюллетени.

Закон предусматривает до четырех лет лишения свободы за фальсификации на выборах, но сотрудница комиссии в Геленджике, которая прятала заполненные бюллетени, вряд ли будет наказана, указал адвокат Михаил Беньяш. По делам о фальсификациях на выборах, если даже они доходят до суда, чаще всего выносятся оправдательные или символические приговоры, констатировал член движения "Голос"* Давид Канкия.

Территориальный избирком в Геленджике не пригласил на заседание по подведению итогов выборов ни одного из жаловавшихся наблюдателей, хотя было подано множество жалоб с требованием пересчёта голосов. ТИК проигнорировал жалобы и не стал разбираться в их деталях, сообщил сегодня проект движения "Голос"* "Карта нарушений на выборах".

К сообщению приложено "Особое мнение" члена ТИК от КПРФ с правом решающего голоса Владимира Кутафина. Он указал, что Избирательной комиссией Геленджика выборы признаны состоявшимися и действительными, однако он не согласен с таким решением. В документе он отметил, что на многих участках в Геленджике наблюдателей, которые по закону имеют право вести съемку и наблюдать за ходом голосования, отодвинули как можно дальше от урн и комиссия. "Согласно постановлению ЦИК, наблюдатель имеет права снимать, однако комиссии запрещают приближаться. Каким правом обосновывается отдаление наблюдателя, как будто есть желание что-то скрыть -никто не поясняет. Произошло переворачивание нормы в запрет наблюдать, право вести съёмку превратили по сути в запрет снимать. Снимающих наблюдателей третируют.Право знакомиться с документами превратили в запрет знакомиться с ними адекватно. Процедура извращена, и ТИК ничего с этим не делает", - заявил Кутафин.

Также он отметил, что на ряде участков наблюдателям не давали наблюдать за подсчётом числа выданных бюллетеней и числа

проголосовавших по книгам списка избирателей, не оглашали данные подсчёта числа выданных бюллетеней и числа проголосовавших

по книгам списка, не давали ознакомиться с книгами списка наблюдателям от КПРФ и кандидата Илоны Грачевской, не давали ознакомиться с рассортированными бюллетенями, более того, отгоняли наблюдателей от стола при подсчёте, не показывали бюллетень при подсчёте и так далее.

Краевое отделение КПРФ заявило, что не признает результаты выборов в Краснодарском крае. "Краевое отделение КПРФ, коммунисты и сторонники партии не признают официальных результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, начиная от официальных цифр по явке избирателей и заканчивая числом голосов за те или иные политические партии, а также за их кандидатов, - говорится в сообщении на сайте партии.

Коммунисты указали на множественные нарушения процедуры, которые зафиксировали наблюдатели на участках при голосовании и подсчете голосов. однако избирательная комиссия Краснодарского края "фактически самоустранилась от работы в период трехдневного голосования". "Жалобы и обращения, направляемые в крайизбирком в связи с нарушениями на участках и нежеланием участковых комиссий исправлять допущенные нарушения, зачастую «футболились» обратно, на уровень тех же самых участковых комиссий, нарушивших закон", - говорится в заявлении.

Коммунисты пообещали. что будут добиваться привлечения к ответственности тех, кто нарушил выборное законодательство "Мы будем добиваться принятия адекватных мер административной и уголовной ответственности против нарушителей закона, организаторов и исполнителей массовых фальсификаций", - говорится в сообщении на сайте партии от 12 сентября.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.