Отменены пассажирские перевозки по морю между черноморскими курортами

21 августа 2022, 20:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21-23 августа все пассажирские перевозки по морю между курортами Краснодарского края, Абхазии и Крыма отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена "до полной ясности технического состояния судов". Пассажирам предложено заполнить заявление на возврат средств за билеты.

Компания-перевозчик «ВодоходЪ Экспресс», обслуживающая поток туристов в Новороссийск, Геленджик, Сочи и Сухум морем, отменила все рейсы. "21-23 августа все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов. Чтобы вернуть денежные средства, нужно заполнить заявление на возврат", - сообщает компания в объявлении на своем сайте.

Морское пассажирское сообщение остановили по всем черноморским направлениям. Нет билетов на рейсы теплохода «Комета» Новороссийск - Геленджик - Сочи и обратно, а также на «Грифон» Сочи - Сухум. Подобная ситуация и в Крыму: между Ялтой и Севастополем «Комета» не ходит. Причины такого положения дел неясны. По телефону в компаниях-перевозчиках отвечают, что не могут сообщить более точные основания отмены рейсов, а также, когда их возобновят, пишет издание "Юга.ру".

Туристические морские направления в 2022 году открыли 1 мая. Эти маршруты стали альтернативными в условиях пробок и закрытых аэропортов. Сообщение между городами Сочи и Сухумом прекратилось почти 30 лет назад, возобновили его только в этом году.

Официальными комментариями представителей туристического и транспортного ведомств "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал ранее, что в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи, к началу августа город посетили более четырех миллионов гостей, сообщил представитель мэрии. Почти все места в гостиницах и хостелах заняты, подтвердили администраторы отелей.

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