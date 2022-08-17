Фермеры в Армении потребовали решить проблему с водой

17 августа 2022, 13:06

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Жители села в Ширакской области временно перекрыли дорогу Артик – Алагяз, требуя от властей решить проблему с оросительной водой.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля жители сел Гетк и Гарибджанян Ширакской области перекрыли трассу Гюмри - Армавир, требуя обеспечить их села водой для полива. По их словам, из-за нерешенной проблемы с водоснабжением гибнет урожай.

Жители села Манташ Ширакской области сегодня перекрыли дорогу Артик – Алагяз, требуя решить проблему с оросительной водой. Они разблокировали трассу, получив обещания властей, что проблема будет решена, сообщил секретарь администрации общины Артик Ара Сукиасян.

По словам Сукиасяна, сельчане сталкиваются с этой проблемой каждый год, так как местное водохранилище – единственный источник как питьевой, так и оросительной воды. "Ответственные лица опасаются выпускать большое количество воды, так как есть риск того, что зимой в водохранилище может не хватить питьевой воды", – приводит его слова News.am.

Напомним, 29 июня 2021 года жители нескольких сел Ширакской области также заблокировали движение по дороге Гюмри - Ереван около села Бениамин, требуя от властей решить проблему орошения земель. Жаркая погода и отсутствие осадков наносят ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться на качестве и объемах урожая, указали тогда протестующие.

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