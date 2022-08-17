Жители села в Ширакской области временно перекрыли дорогу Артик – Алагяз. Фото https://news.am/rus/news/716369.html

17 августа 2022, 13:06

Фермеры в Армении потребовали решить проблему с водой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села в Ширакской области временно перекрыли дорогу Артик – Алагяз, требуя от властей решить проблему с оросительной водой.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля жители сел Гетк и Гарибджанян Ширакской области перекрыли трассу Гюмри - Армавир, требуя обеспечить их села водой для полива. По их словам, из-за нерешенной проблемы с водоснабжением гибнет урожай.

Жители села Манташ Ширакской области сегодня перекрыли дорогу Артик – Алагяз, требуя решить проблему с оросительной водой. Они разблокировали трассу, получив обещания властей, что проблема будет решена, сообщил секретарь администрации общины Артик Ара Сукиасян.

По словам Сукиасяна, сельчане сталкиваются с этой проблемой каждый год, так как местное водохранилище – единственный источник как питьевой, так и оросительной  воды. "Ответственные лица опасаются выпускать большое количество воды, так как есть риск того, что зимой в водохранилище может не хватить питьевой воды", – приводит его слова News.am.

Напомним, 29 июня 2021 года жители нескольких сел Ширакской области также заблокировали движение по дороге Гюмри - Ереван около села Бениамин, требуя от властей решить проблему орошения земель. Жаркая погода и отсутствие осадков наносят ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться на качестве и объемах урожая, указали тогда протестующие.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49  157  72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Фермеры перекрыли трассу в Армении из-за отсутствия воды", "Жители приграничных сел Армении пожаловались на проблемы с доступом к пастбищам и воде", "Родственники армянских военнопленных перекрыли трассу перед автопробегом оппозиции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 августа 2022, 12:36

17 августа 2022, 11:41

17 августа 2022, 10:49

  • Жители Малгобека пожаловались на дым от горящей мусорной свалки

    С июля местные жители жалуются на дым от горящих отходов на мусорном полигоне Малгобека. Но просьбы по устранению очагов возгорания к региональному оператору "Экосистема", который является владельцем полигона, остаются без ответа. Обсуждения горящей свалки в соцсетях указали и на другие проблемы ЖКХ Ингушетии.

17 августа 2022, 10:04

  • 1 Правозащитники призвали помочь уроженке Чечни в Румынии

    Задержанная на границе Румынии уроженка Чечни Амина Гериханова после освобождения из-под стражи не сможет покинуть страну, так как не решен вопрос о ее экстрадиции в Россию, заявила правозащитная ассоциация "Вайфонд". Правозащитники призвали волонтеров помочь найти в Румынии жилье для Герихановой.

17 августа 2022, 09:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи