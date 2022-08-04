Ставрополец осужден на шесть лет как сторонник "Правого сектора"*

04 августа 2022, 23:59

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Суд в Ставрополе признал местного жителя Олега Скиданова участником запрещенного в России "Правого сектора"* и приговорил его к шести годам колонии.

Промышленный районный суд Ставрополя местного жителя Олега Скиданова виновным в организации деятельности экстремистской организации и вербовке в нее (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).. Ему назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима с ограничением свободы на год восемь месяцев, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ставропольскому краю.

По версии обвинения, Скиданов в 2020 году присягнул на верность представителям "Правого сектора"* и вовлек в организацию двух жителей Ставропольского края, сообщил сегодня "Интерфакс".

Уголовное дело поступило в суд 11 февраля, приговор был вынесен 3 августа, следует из карточки дела на сайте Промышленного суда Ставрополя. Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля суд приговорил жителя Ставропольского края Игоря Чугайнова к восьми годам заключения по делу о причастности к "Правому сектору"* и подготовке теракта.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.