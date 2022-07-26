Тамерлан Гагиев. Фото https://t.me/pravober/1904?single

26 июля 2022, 11:53

Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Тамерлан Гагиев погиб на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 78 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что  с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель 77 уроженцев Северной Осетии, в том числе Чермена Мисикова, Николая Демеева, Давида Абаева, Эдуарда Василенко, Сармата Бестаева, Чермена Дзугутова из Правобережного района.

Администрация Правобережного района сообщила, что с начала военной операции на Украине погибли семь уроженцев района, в их числе младший сержант Тамерлан Гагиев. Ему было 35 лет, контракт на военную службу Тамерлан подписал в апреле, говорится в сообщении от 25 июля в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 78 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине четырех уроженцев Кубани", "На Украине погиб военврач из Волгограда", "Похоронен погибший на Украине волгоградец".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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