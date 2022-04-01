Родственников Ахмеда Погорова встревожило состояние его здоровья

01 апреля 2022, 07:45

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Медчасть изолятора, в котором содержится сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров, не располагает оборудованием для оказания ему экстренной помощи в случае обострения гипертонической болезни, заявил адвокат. Родные и близкие Погорова пожаловались, что им длительное время не разрешают с ним встречаться.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 марта стало известно, что суд на Ставрополье оставил под стражей до 26 июня сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова.

Ахмед Погоров был задержан 26 февраля. В конце мая 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести его из СИЗО под домашний арест. Дома Погорову стало плохо, он был госпитализирован в Назрановскую больницу. Однако силовики вопреки протестам врачей увезли обвиняемого из больницы в Ессентуки на следственные мероприятия. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом.

Ставропольский краевой суд, рассматривая вопрос о продлении срока содержания под стражей Ахмеда Погорова, проигнорировал представленное защитой заключение специалистов Ставропольского экспертного центра имени Лунца. В этом заключении врачи, анализируя данные о состоянии здоровья Погорова, зафиксированные врачами СИЗО в медицинской карте, отметили что все показатели свидетельствуют о стабильно ухудшающемся здоровье, рассказал адвокат Магомед Гагиев.

"Мой подзащитный гипертоник, у него ишемическая болезнь сердца, хронический отит и еще ряд недугов. Он был задержан чуть больше года назад, в феврале 2021 года, а в мае Верховный суд Кабардино-Балкарии в течении трех дней рассматривал апелляционную жалобу на решение Нальчикского горсуда о продлении срока содержания под стражей и вынес, на мой взгляд, справедливое решение об изменении меры пресечения на домашний арест. Видимо, этот трёхдневный судебный марафон, сказался на состоянии здоровья Ахмеда и когда он приехал домой, то у него случился гипертонический криз", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Снизить давление в домашних условиях не удалось, Погорова госпитализировали, но силовикам был дан приказ увезти Погорова на реанимобиле в Ессентуки, где 26 мая в 23.00 судья постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу. "Кто даст гарантию, что подобный скачок давления не повторится, а оказать экстренную медицинскую помощь в условиях СИЗО проблематично в связи с отсутствием в лечебных учреждения УФСИН специально оборудования и необходимых для таких случаев медицинских препаратов", – подчеркнул Гагиев.

По его словам, ставропольские специалисты Илья Бочкарев и Константин Небытов заключили, что Погорову требуется развернутое комплексное кардионеврологические обследование в условиях специализированного стационара (копия заключения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Защита на каждом судебном заседании суда ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест, добавил адвокат Магомед Гагиев. "Каждый раз суд отказывает нам в этом, апеллируя постановлением правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью заболеваний, препятствующих отбыванию наказания", где приведен список 57 тяжких заболеваний, и те, кто болен одним из этих недугов, получает УДО", – сказал он.

Защитник отметил, что гипертоническая болезнь, которой страдает Погоров, если ее не лечить может привести к хронической почечной недостаточности, при которой необходимо проведение диализа. "А вот это тяжкое заболевание уже входит в перечень заболеваний, которые могут стать основанием для УДО. Получается, что суд, вместо того, чтобы создать условия для лечения, тянет волынку, пока человек окончательно не загнется, и его тогда освободят от несения наказания. Иными словами, отправят умирать дома", – возмутился Гагиев.

Племянник Ахмеда Погорова Хамзат заявил, что за год видел своего родственника только в суде. "Успеваем перекинуться несколькими фразами. Его интересует в первую очередь как себя чувствуют домашние, особенно Сиражудин, его отец. Дедушке нашему уже 96 лет, нельзя сказать, что у него богатырской здоровье, его сильно подкосило задержание Ахмада, его арест и то, что его до сих пор не освободили из-под стражи", – рассказал Ахмед корреспонденту "Кавказского узла".

Погоров до ареста не чувствовал себя больным человеком, добавил он. "Бывало, что давление поднимется или сердце прихватит. Но обычно все эти недомогания быстро проходили. Однако в условиях СИЗО все по-другому: у него отит, от этого частые головные боли. Ахмед никогда не акцентирует внимание на своей особе, но по тому какие лекарства просит привезти, становится понятно, что у него болит, на что жалуется", – пояснил Хамзат.

В СИЗО Погорову оказывается медицинская помощь, но эта помощь не профессиональная, лекарства, которые он получает в СИЗО, снимают боль, но не лечат. "Сколько мы не ходатайствовали о предоставлении свиданий, хотя бы с дедушкой, ведь они уже больше года, как не видели друг друга. Ахмед просил нас передать ему священный Коран, мы его передали, в самом начале, но он до сих пор до него не дошел. И никто не говорит, куда делся. Если потерялся, так сказали бы, мы тогда новый Коран Ахмеду передали бы", – сказал Хамзат.

Супруга Ахмеда Погорова, Кате, сказала, что Ахмед, кроме Корана, просил передать еще и книги, художественную литературу, исторические романы. "Появилось свободное время, в обычной жизни такое случалось редко. Решил перечитать классику, попросил "Войну и мир" Толстого. Так нам не разрешили передать ему книги, сказали, что в СИЗО есть библиотека, может брать книги там и читать. Только какие там стоят книги на стеллажах можно только догадываться. Ну, и потом те книги, которые бы мы ему принесли – они же домом пахнут, их держали в руках, читали дети, его родные. Жаль, что не разрешили книги из дома приносить. Хорошо, что не очень ограничивают в продуктах, которые мы привозим каждую неделю", – рассказала Кате корреспонденту "Кавказского узла".

Ахмед любит рыбу, приготовленную в любом виде. "А потом как-то сказал нам, чтобы рыбу не приносили больше. Мы не поняли, что произошло. А когда удалось попасть на суд, то Ахмед объяснил, что в камере, где он сидит, еще трое мужчин. И один из сокамерников не любит рыбу, не то, что есть не может, даже запах не переносит. А так все почти разрешают передавать: мясные изделия, фрукты, сладости, особенно черный шоколад, мюсли", – добавила Кате.

Она также сказала, что Ахмед не жаловался на условия содержания. "Он особо подчёркивал доброжелательное отношение надзирателей, обслуживающего персонала не только к нему, но и к другим арестантам", – подчеркнула супруга Погорова.

После ареста Погорова в генеральную прокуратуру, Следком и президенту России были направлены жалобы, отметила она. "Никаких ответов из Москвы из Кремля на все эти письма-заявления мы не получили. Зато к нам заявились сотрудники ингушских силовых структур. Эти письма, жалобы были из Москвы переправлены в Ингушетию, типа, разберитесь на месте. Вот они и пришли "разбираться". Нам дали понять, что писать жалобы "наверх" себе дороже", – рассказала Кате.

По ее словам, родные имеют возможность поговорить с Погоровым только в перерывах во время суда. "Но он чаще просит нас рассказывать, что происходит дома, кто болел, кто приходил в гости, куда сами мы ходили. Спрашивает о соседях, о друзьях. О себе, о своем здоровье нам не говорит, о его проблемах мы узнаем от адвоката", – пояснила Кате.

Также она возмутилась поведением некоторых судей, которое иногда выглядит на грани адекватности. "На последнем заседании судья прерывал адвоката, подсудимого. А когда было вынесено решение о продлении срока содержания под стражей еще на три месяца и судья, уже выходя, вдруг обратился к Ахмеду: "Я вот хочу спросить вас: почему после всего что случилось, вы не сняли погоны и не подали в отставку". Опешивший от такого вопроса Ахмед развел руками: "Вообще-то я на пенсии". Никто в зале так и не понял, для чего был задан этот вопрос", – подчеркнула супруга Погорова.

Ахмед Погоров – бывший глава Управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа. Он находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков и участии в экстремистском сообществе. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других лидеров ингушского протеста, обвиненных по делу об экстремистском сообществе, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. На стадии обвинения Погоров был включен Росфинмониторингом в национальную часть списка экстремистов и террористов. Это некорректно и может отразиться на приговоре, сочли правозащитники.

Напомним, 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.