Азербайджан объявил в розыск российского депутата Делягина

30 марта 2022, 17:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутат Госдумы России Михаил Делягин заочно обвинен по нескольким уголовным статьям за призыв к войне против Азербайджана из-за обострения в Карабахе, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Уголовное дело не приведет к реальному преследованию Делягина, предположил азербайджанский юрист.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны России обвинило Азербайджан в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, заявив, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с беспилотников. На следующий день ведомство сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории около карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях.

Ситуация с распространением противоречивой информации о расположении азербайджанских военных в Нагорном Карабахе могла стать следствием негласных соглашений между Москвой и Баку и разного подхода сторон к выполнению договоренностей, а Азербайджан воспользовался вовлечением России в операцию на Украине, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" российские и азербайджанские аналитики.

Азербайджан призвал задержать депутата Делягина

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против зампредседателя комитета Госдумы России по экономической политике Михаила Делягина за демонстрацию "позиции, противоречащей принципам взаимодействия двух государств", заявила сегодня пресс-служба ведомства.

"28 марта 2022 года в ходе передачи, транслируемой по телеканалу «Россия-1», Михаил Делягин, открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики, выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны. Он также провел опрос общественного мнения в социальной сети", - говорится в обнародованном пресс-релизе ведомства, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Дело возбуждено 29 марта по статьям 101.2 (открытые призывы через СМИ к ведению агрессивной войны, высказанные должностным лицом), 214.2.3 (угроза совершения акта терроризма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (разжигание национальной ненависти путем угрозы применения силы и с использованием своего служебного положения) УК Азербайджана.

Михаил Делягин в эфире программы «60 минут» призвал "жестко и однозначно" наказать Азербайджан за очередное обострение в Нагорном Карабахе. «Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Нам она не нужна, а она крайне уязвима», - привела его слова "Лента.ру". Депутат также запустил в Telegram-канале опрос "Считаете ли вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?", уточнило издание.

"Михаил Делягин привлечён в качестве обвиняемого по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса и объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Генпрокуратура, добавив, что "в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджанскую Республику".

Кремль и МИД России встретили критикой заявление Делягина

На заявление Делягина отреагировал 29 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории стран-партнеров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств", - привело слова Пескова РИА Новости.

Заявления Делягина назвала недопустимыми официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми", - сказала она.

По ее словам, подобные заявления "не отражают официальную позицию" Москвы, сообщило 29 марта агентство.

Делягин сопроводил извинение упреком Азербайджану

Сам Михаил Делягин 29 марта выразил сожаление в своих высказываниях. "Я приношу, безусловно, извинения всем, кто был испуган или обижен, или оскорблён, как в России, так и в Азербайджане, так и в Армении, так и в других странах, моими словами. Тем не менее, я считаю, что я, пожертвовав своей репутацией, принёс большую пользу азербайджанскому народу, потому что некоторая часть азербайджанской бюрократии, я надеюсь, будет вести себя разумно", - сказал он.

Депутат предположил, что его "неправильно поняли". "Возможно, я высказал свои мысли слишком прямолинейно, потому что таков формат телевизионного ток-шоу. Вероятно, многие поняли мои мысли неправильно. Но реакция некоторой части азербайджанской бюрократии показала, что мои высказывания, которые я предпринял абсолютно на свой страх и риск, и которые, безусловно, никак не соответствуют сегодняшней позиции российского государства и сегодняшней позиции партии, к которой я принадлежу ("Справедливая Россия". – Прим. "Кавказского узла"), они были услышаны и были поняты правильно, хотя в этом, разумеется, никто никогда не признается", - привела слова депутата на своем сайте радиостанция "Говорит Москва".

Азербайджанский юрист скептически оценил заявление Генпрокуратуры

Решение Генпрокуратуры Азербайджана вряд ли вызовет правовые последствия для депутата Госдумы, считает эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров. "Во-первых, согласно законодательству РФ, эта страна не выдает своих граждан. Во-вторых, Делягин является одним из активных пропагандистов Кремля… Неслучайно в пресс-релизе нет обращения к органам РФ о выдаче Делягина", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

К тому же Генпрокуратура имеет юрисдикцию на расследование преступлений, совершенных на территории Азербайджана, добавил юрист. "Если есть реальное намерение привлечь Делягина к ответственности, то следовало бы обратиться в генпрокуратуру РФ, чтобы она сама расследовала выступление депутата. А так решение генпрокуратуры Азербайджана не более чем шаг, направленный на внутреннюю аудиторию, демонстрацию карающей силы этого органа", - сказал Сафаров.

Выдача Делягина третьими странами также вряд ли возможна, добавил он. "Дружественные к России страны его не выдадут, а другие государства он вряд ли посетит в ближайшей перспективе с учетом санкций против депутатов Госдумы", - пояснил эксперт.

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