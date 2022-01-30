Законопроект о статусе территорий внесен в парламент Нагорного Карабаха

30 января 2022, 15:05

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В Национальное собрание Нагорного Карабаха поступил законопроект, предусматривающий присвоение правового статуса территориям, перешедшим под контроль Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории, которые перешли к Азербайджану. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

На рассмотрение в Национальное собрание Нагорного Карабаха внесен законопроект, предусматривающий присвоение правового статуса территориям, перешедшим под контроль Азербайджана, сообщил сегодня председатель Центра человеческого развития Теван Погосян.

"Только что мне позвонил председатель НС Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") Артур Товмасян и сообщил очень хорошую и долгожданную весть. По инициативе фракций НС Арцаха в повестку внесен законопроект", - цитирует Погосяна "Новости-Армения".

Погосян выразил надежду, что проект будет принят в первом чтении на предстоящем 16 февраля заседании, а окончательное утверждение состоится уже 20 февраля, информирует сегодня "Sputnik Армения".

Законопроект "Об оккупированных территориях" был разработан правительством Нагорного Карабаха, сообщил в июне 2021 года госминистр Артак Бегларян. "Цель законопроекта - присвоить правовой статус и особый правовой режим территориям, захваченным в 1991-94 и 2016 годах, а также в 2020 году", - пояснил он.

По слова Бегларяна, закон будет также определять особенности работы органов власти и охрану и защиту прав и свобод граждан и юридических лиц. "Принятием закона статус оккупированной территории получат все те населенные пункты Арцаха, которые находятся под контролем Азербайджана, а также будет закреплено, что они являются неотъемлемой частью страны и на них распространяется наша Конституция и законы", - процитировала Бегларяна 16 июня 2021 года газета "Голос Армении".

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".