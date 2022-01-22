Главы 10 сел в Дагестане наказаны за сокрытие доходов

22 января 2022, 13:14

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Чиновники в Дербентском районе скрыли сведения о доходах и имуществе, нарушив антикоррупционное законодательство, сообщила прокуратура Дагестана 21 января.

По данным ведомства, на официальном сайте муниципального образования "сельсовет Рубасский" Дербентского района не были размещены сведения о доходах и имуществе чиновников и членов их семей за 2020 год. "Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 9 сельских поселений Дербентского района", - проинформировала прокуратура.

В отношении глав муниципальных образований возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП России (неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления...). "Постановлениями мировых судей все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, в адрес глав сельских поселений внесены преставления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции", - сказано в сообщении, опубликованном 21 января на сайте прокуратуры Дагестана.

Суммы штрафов ведомство не уточнило. Часть 2 ст. 13.27 КоАП России предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года семь депутатов в Ботлихском районе Дагестана досрочно лишились полномочий после проверки сведений о доходах и имуществе.