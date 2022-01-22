22 января 2022, 13:14

Главы 10 сел в Дагестане наказаны за сокрытие доходов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чиновники в Дербентском районе скрыли сведения о доходах и имуществе, нарушив антикоррупционное законодательство, сообщила прокуратура Дагестана 21 января.

По данным ведомства, на официальном сайте муниципального образования "сельсовет Рубасский" Дербентского района не были размещены сведения о доходах и имуществе чиновников и членов их семей за 2020 год. "Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 9 сельских поселений Дербентского района", - проинформировала прокуратура.

В отношении глав муниципальных образований возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП России (неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления...). "Постановлениями мировых судей все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, в адрес глав сельских поселений внесены преставления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции", - сказано в сообщении, опубликованном 21 января на сайте прокуратуры Дагестана.

Суммы штрафов ведомство не уточнило. Часть 2 ст. 13.27 КоАП России предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года семь депутатов в Ботлихском районе Дагестана досрочно лишились полномочий после проверки сведений о доходах и имуществе.

Примечание:

"Верховный суд Дагестана снизил депутату Магомедову размер взыскания за покупку иномарок", "Подарок Садулаеву от депутата Гаджиева заинтересовал думскую комиссию по доходам", "Двое дагестанских депутатов наказаны после проверки данных о доходах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 января 2022, 16:25

22 января 2022, 15:58

  • Жители Дубового Оврага указали на низкое качество воды после ремонта скважины

    Централизованное водоснабжение села в Светлоярском районе Волгоградской области, которое оставалось без воды с 27 декабря 2021 года, восстановлено, однако пока вода непригодна даже для употребления в технических целях, она мутная и ржавая, рассказали сельчане. Роспотребнадзор через суд обязал районную администрацию обеспечить жителей села качественной водой.

22 января 2022, 15:32

22 января 2022, 14:35

  • 1 Правозащитники потребовали защитить семью судьи от действий чеченских силовиков

    Власти Чечни превратили в постоянную практику похищения родственников своих оппонентов, но случай с похищением Заремы Янгулбаевой выходит из ряда вон, так как она – супруга судьи в отставке. Федеральные власти обязаны вмешаться, поскольку действия чеченских силовиков бросили тень на институт судей в России, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

22 января 2022, 12:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи