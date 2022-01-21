Пользователей соцсети возмутил тендер на Mercedes за 9 миллионов из бюджета Северной Осетии

21 января 2022, 15:57

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Пользователи Instagram напомнили властям Северной Осетии о накопившихся в республике социальных проблемах после информации о госконтракте на покупку руководством республики автомобиля за 9 миллионов рублей за счет бюджетных средств.

Автобаза администрации главы и правительства Северной Осетии заключила госконтракт с АО "Мерседес — Бенц РУС" о поставке легкового автомобиля Mercedes-Benz V250 производства Испании. Стоимость контракта, заключенного 27 декабря, составила 8 960 000 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет. Контракт должен быть исполнен до 31 января, следует из информации на сайте Госзакупок.

Информацию об этой закупке разместил 20 января Instagram-паблик region15.info. В публикации отмечается, что ранее автобаза заключила два контракта с ООО "Измайлово" на поставку шести белых представительских седанов Toyota Camry и двух черных люксовых внедорожника Toyota Land Cruiser 300 на общую сумму 31,5 миллиона рублей.

В паблике, насчитывающем 307 тысяч подписчиков, к 15.30 мск публикация набрала 364 комментария.

Пользователи отметили, что приобретение люксовых автомобилей проведено на фоне нерешенных проблем в республике. "А может автобусы новые лучше бы купили и выделили? В Ардон автобуса не бывает, вечно ломается. А на такси у нас зарплаты не позволяют ездить", - написал пользователь 888_goa. "Зато в села ездят автобусы, у которых печки не работают. Людей, наверно, с пингвинами перепутали", - прокомментировал az_am7153.

Деньги можно было бы направить на решение проблем с водоснабжением, указали другие комментаторы. "На водоснабжение Алагирского района у них денег нет, а на дорогие минивэны в бюджете денег валом. Меняйло, объясните, как это понять?" - поинтересовалась vassazhelesnova. "А в Алагире люди шестой год сидят без воды!!! Денег нет на то, чтоб трубы поменять!" - возмутился tedeev.al. "В 21 веке не могут решить вопрос с водой, зато на новых машинах", - написал soslanbogity.

Комментаторы напомнили и о других нерешенных в республике социальных проблемах. "На лечение больных детей денег нет, всем миром собирают. По уходу за стариками повысить оплату больше 1200 рублей не могут, денег нет. Афганцы никак не дождутся своего жилья и нормальной пенсии, денег нет" - отметила k_nana555. "Вместо того что, покупать дорогие машины, лучше помогли бы детям и пенсионерам", - предложил barkuevsultan.

Часть пользователей предложили чиновникам пользоваться продукцией отечественного автопрома. "Чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Я так считаю", - отметила inna15_inna15.

"Итого с приходом Меняйло купили авто на более чем 40 миллионов из бюджета республики) а вы держитесь", - указал bmw_tuning15.

9 апреля 2021 года Сергей Меняйло назначен врио Главы республики Северная Осетия – Алания указом президента России. 30 августа 2021 года президент России Владимир Путин предложил парламенту Северной Осетии выбрать главу республики из трех кандидатов, которыми стали врио руководителя региона Сергей Меняйло, депутат Медея Элдзарова и председатель одного из комитетов заксобрания Валерий Баликоев. 19 сентября 2021 года Меняйло был избран на должность главы Северной Осетии единогласным решением 57 депутатов на пятилетний срок полномочий, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сергее Меняйло.