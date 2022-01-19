Активисты связали арест эколога в Новокубанске с его деятельностью по защите Лаго-Наки

19 января 2022, 03:59

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Новокубанский райсуд постановил арестовать на пять суток активиста из Новокубанска Сергея Строганова, признав его виновным в распространении экстремистских материалов. Поводом для административного дела стала публикация в 2010 году записи песни в соцсети, причем эта песня была признана экстремистским материалом только в 2015 году. Преследование Строганова связано с его выступлениями против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, считают экоактивисты.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Соглашение о строительстве подписано на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство. Экологи заявили, что из-за разрешенного правительством России капитального строительства на биосферных полигонах возникла угроза уничтожения уникальной растительности и ландшафтов на плато Лаго-Наки. По их мнению, в Адыгее есть много других мест, которые подходят для строительства горнолыжных курортов. Руководство Адыгеи не идет на диалог с противниками строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, а российские власти не дали ответа на электронную петицию и письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали экоактивисты.

Сообщение о задержании активиста пришло в Telegram "Кавказского узла". "Автору петиции в защиту Лаго-Нак "шьют" экстремизм", - написал автор сообщения. Сообщение о создании биосферного полигона пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 30 марта. "После визита [премьер-министра России Михаила] Мишустина в Адыгею было принято решение строить на территории республики биосферный полигон. Значительная его часть будет находиться на территории биосферного заповедника", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На заседании Новокубанского райсуда 18 января присутствовал Сергей Строганов, два его защитника Александра Львицына из Армавира и Александр Савин из Ставрополя, отец и сестра, а также полицейские, которые задержали экоактивиста у него дома вечером 17 января. Супруга Строганова не смогла приехать в суд, так как осталась с маленькими детьми, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Савин.

Адвокат Александра Львицина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее подзащитный был обвинен по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ). Адвокат подчеркнула, что Строганов свою вину не признал, объяснив это тем, что песню группы он выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в 2010 году, когда она была написана и еще не была признана экстремистской. «Сергей Строганов признан виновным по статье 20.9 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов), ему назначено наказание в виде ареста на пять суток», - сказала она. Адвокат считает, что "суд вынес незаконное и несправедливое решение". Львицына отметила, что подаст жалобу на это решение.

Отметим, максимальный срок ареста по этой статье для граждан - до пятнадцати суток.

Процесс проходил в ускоренном режиме, рассказал Савин. "Я ехал из Ставрополя, потому что мне сообщили о суде только сегодня (18 января). С материалами дела я не знакомился. Мы с Александрой Львицыной попросили ознакомить нас с материалами, когда судья уже начал процесс. Он согласился прервать заседание на очень короткий срок. То есть без всякой подготовки и фактически без ознакомления с материалами дела мы с коллегой вели процесс. Мы обращали внимание суда на тот факт, что в протоколе полиции не указано время события. То есть не установлено, когда именно был размещен материал, что играет существенное значение для исхода дела. Если, как утверждает мой подзащитный, он разместил свой репост в 2010 году, это говорит о том, что протокол и наказание вообще незаконны. Вполне логично было с его стороны сделать репост понравившейся песни сразу после ее выхода. Песня была признана экстремистской в 2015 году, а до этого, с 2010 года, то есть пять лет, она существовала вполне в правовом поле, и ее репост не мог считаться административным деянием. Более того, по данной категории дел статьей 4.5 КоАП РФ (давность привлечения к ответственности) установлен срок давности привлечения к ответственности - он составляет три месяца", - рассказал адвокат.

Суд не принял ни одного довода, основной из которых о том, что административный протокол должен содержать в обязательном порядке время и место события, сказал Свин. Однако сотрудники правоохранительных органов не установили, где и когда был размещен репост, отметил он. «О времени сказал сам обвиняемый, а место он вспомнить не смог из-за того что это было 12 лет назад», - рассказал адвокат.

По его словам, защита заявляла ходатайство о прекращении дела, но суд, посовещавшись, назначил Строганову ареста, указав, что иное наказание не повлияет на исправление обвиняемого. «Мой обвиняемый - примерный семьянин, общественный деятель, никогда ранее не привлекался ни к какой ответственности. Почему суд сразу вынес постановление об изоляции такого человека от общества, не ясно», - подчеркнул адвокат.

Савин сказал, что готовит жалобу на решение суда. Адвокат не исключает, что решение было предвзятым из-за участия Строганова в протестных акциях в Интернете против застройки природоохранных территорий Краснодарского края и Адыгеи горнолыжными курортами.

Адвокат также рассказал, что суд сослался на перечень экстремистских материалов, опубликованный на странице Минюста России.

«Мой подзащитный пытался рассказать суду, что никаких экстремистских целей не преследовал, ему просто понравилась песня, и он ее разместил после ее выхода в свет в 2010 году, когда она таковой не являлась. Но суд узрел в пояснениях Сергея Строганова попытку «уйти от ответственности», и внес эту фразу в постановление суда», - рассказал адвокат.

Аудиофайлы с названиями «Банда Москвы Виват России.mp.3» и «ГРОТ-дым.mp3» внесены в список экстремистских материалов решением Саровского городского суда Нижегородской области от 05.06.2015 и определением Саровского городского суда Нижегородской области от 10.01.2018 года, следует из данных на сайте Минюста России. Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Савин также сообщил, что 18 января исполнились сутки с момента нахождения его подзащитного в изоляции, так как они исчисляются с момента взятия под стражу. "В протоколе значится 22.00 мск 18 января. 21 января около 22.00 будем ждать выхода Строганова на волю", - сказал он.

Экоактивисты назвали абсурдным арест Строганова

Участники сообщества «Спасём Лаго-Наки вместе!» "ВКонтакте", насчитывающей 429 участников, связали задержание Строгонова с его выступлениями против против застройки плато Лаго-Наки.

«Мы все любим природу и понимаем, что если нет природы, нет и людей. В этом плане мы все активисты. Таким же активистом является и Сергей Строганов. У него тоже растут дети, и он думает о будущем [...] Людей просто запугали. Доходит до абсурда: судят за слова, за песни. Признают обыкновенных законопослушных граждан экстремистами», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 39-летний экономист Егор, участник группы «Спасём Лаго-Наки вместе!» "ВКонтакте", на страницу которой подписано 429 пользователей.

28-летняя студентка Мария из Краснодарского края рассказала корреспонденту "Кавказского узла" что лично не знакома с Сергеем Строгановым. «О нем узнала после того, как он разместил петицию "Не позволим превратить Кавказский заповедник (Лагонаки) в горнолыжный курорт!" на сайте change.org. По данным на 3.00 мск 19 января петиция собрала 52 317 подписей. «Это даже не петиция, а крик души. Судить такого человека за его гражданскую позицию нельзя [...] Вместо тех, кто собирается уничтожить наше общее наследие, судят тех, кто стоит за законность и порядок», - считает она.

Мария считает, что обвинение Строганову выдумано, "и является политическим заказом на Строгонова, чтобы отвлечь народ от борьбы [с теми, кто уничтожает природу], чтобы запугать всех нас, чтобы мы боялись говорить и думать на тему спасения природы".

Она опасается, что если Строганов продолжит писать подобные петиции, то его ждет более суровое наказание.

В сообществе «Спасём Лаго-Наки вместе!» 17 января размещено сообщение, о том, что за несколько дней до задержания, 11 января, Строганов вместе с группой активистов направили письмо на имя главы Адыгеи Мурата Кумпилова с требованиями допустить активистов на совещания по вопросу застройки Лаго-Наки. В сообщении указано, что поводом для обращения послужила информация о запланированной на 18 января на плато Лаго-Наки встрече высокопоставленных чиновников с инвесторами. Комментариями правительства Адыгеи по поводу обращения активистов к главе республики Мурату Кумпилову "Кавказский узел" пока не располагает.

Версию преследования Строгонова за экозащитную деятельность по вопросу застройки Лаго-Наки не исключил и эколог, член партии «Яблоко» Евгений Витишко. "Знаю Сергея Строгонова. Слежу за его судьбой. И также не понимаю, как незапрещенная (на момент репоста) песня, стала правонарушением. Решение надо обжаловать. Уверен, что вышестоящий суд его отменит», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".