Житель Нагорного Карабаха попал в плен к азербайджанским военным

14 января 2022, 16:54

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69-летний житель Бердзора заблудился в районе границы и был взят в плен азербайджанскими военными, об инциденте проинформированы российские миротворцы, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Армении Арман Татоян заявил 13 января о пропаже на границе с Азербайджаном пастуха из приграничного села Тег Сюникской области, в тот же день Минобороны Азербайджана отчиталось о передаче жителя Армении миротворцам.

Житель Нагорного Карабаха оказался на подконтрольной ВС Азербайджана территории, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха. Сегодня в ведомство поступило сообщение о том, что 69-летний житель Бердзора Андраник Алексанян пропал без вести. "В результате принятых мер выяснилось, что он около 15.00 (14.00 мск) заблудился близ Бердзора, оказался на подконтрольной ВС Азербайджана территории и был ими взят под стражу", - отметило ведомство.

Об инциденте были проинформированы российские миротворцы, которые выяснили и заверили, что мужчине ничто не угрожает. В настоящее время ведутся переговоры по вопросу его возвращения армянской стороне, отмечается в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана к 16.50 мск нет комментариев относительно заявления СНБ Нагорного Карабаха.

Жители приграничных сел не всегда понимают, где проходит линия разграничения, сказал ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Случаи, когда жители сел заблудились и забрели на территории, подконтрольные азербайджанским военным, становятся частыми. Главы общин должны провести работу с сельчанами, показать, какие территории находятся под контролем Азербайджана. Простые жители просто не понимают, где можно ходить, а где уже опасно для них", - заявил Степанян.

"Кавказский узел" также писал, что житель общины Ашан Мартунинского района Нагорного Карабаха 23 ноября 2021 года заблудился в районе границы и был задержан азербайджанскими военными. 26 ноября он был возвращен армянской стороне вместе с пленным солдатом. 3 декабря армянский пастух из селения Чартар Мартунинского района Нагорного Карабаха был убит азербайджанскими военными. Пастух заблудился и был схвачен в нейтральной зоне, его тело передали на родину.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".