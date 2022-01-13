Азербайджан отчитался о передаче армянского пастуха российским миротворцам

13 января 2022, 21:40

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Житель Армении, заблудившийся сегодня в районе границы с Азербайджаном, передан российским миротворцам, отчиталось Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Армении Арман Татоян заявил сегодня о похищении азербайджанскими военными пастуха из приграничного села Тег Сюникской области.

Житель Армении передан российским миротворцам, сообщило сегодня Минобороны Азрбайджана. "13 января примерно в 16:00 (15.00 мск) некий Сурик Матевосян, заблудившись, перешел границу Азербайджана, оказавшись на территории Лачинского района азербайджано-армянской государственной границы. Он был передан российским миротворцам", - проинформировало ведомство.

О стаде овец, с которым был, по версии армянской стороны, уведен пастух, в сообщении Минобороны Азрбайджана ничего не говорится.

Информацию о передаче пастуха миротворцам подтвердил глава общины Тег Сюникской области Армении Давид Гулунц. "Скорее всего, он будет у нас через час", – привело его слова в 20.47 мск News.Am.

На сайте Минобороны Армении не содержится информации об этом инциденте.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".