Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 декабря 2021, 20:07

Трое полицейских обвинены в избиении жителей Элисты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое элистинцев были избиты сотрудниками полиции после задержания по подозрению в административном правонарушении, утверждает следствие. Полицейские обвиняются в превышении полномочий.

По версии следствия, в ночь на 4 апреля трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции задержали мужчин возле магазина "Имаго" в Элисте, посчитав, что в их действиях есть признаки административных правонарушений. Полицейские потребовали от мужчин пройти к стационарному посту полиции для составления протокола и по дороге избили их, выяснили следователи. По их данным, впоследствии и в самом помещении стационарного поста сотрудники полиции нанесли элистинцам множественные удары ногами и руками в область головы, грудной клетки, спины и по рукам.

Полицейским были предъявлены обвинения по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". Расследование дела завершено, оно с обвинительным заключением направлено прокурору, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии.

Пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в июне сотрудник "Колонии-поселения №3" УФСИН Калмыкии был приговорен к четырем годам лишения свободы условно за избиение двух заключенных, отказавшихся сделать уборку в его кабинете.

Примечание:

"Сотрудник калмыцкой колонии заподозрен в попытке скрыть избиение осужденного", "Следователь в Калмыкии арестован по делу о мошенничестве", "Оперуполномоченного осудили за инсценировку незаконного сбыта наркотиков в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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