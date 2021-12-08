Слова Алена Симоняна возмутили родственников пленных солдат

08 декабря 2021, 02:12

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В Интернете обнародовано видео, на котором спикер парламента Армении рассуждает о судьбе военнопленных. По его словам, многие из пленных являются дезертирами и будущее страны и Нагорного Карабаха намного важнее. Родственники пленных и пропавших без вести вышли к зданию правительства и перекрыли дороги, чтобы высказать протест, некоторые из них остались на акции протеста на ночь.

Как писал "Кавказский узел", родные погибших и пропавших без вести солдат неоднократно проводили акции протеста в Ереване, на которых заявляли, что власти скрывают реальное число военных, оказавшихся в плену в Азербайджане. 8 апреля родственники армянских военнопленных решили провести акцию протеста в аэропорту Эребуни после того, как получили информацию, что прибывший из Азербайджана самолет не доставил пленных. В тот же день участники акции протеста заблокировали здание Минобороны Армении. 14 сентября родные погибших солдат призвали отменить торжества по случаю Дня независимости Армении.

До сих пор не решена проблема пленных, вывезенных в Азербайджан в ходе осенних боев 2020 года. 11 августа армянский правозащитник Артак Зейналян сообщил "Кавказскому узлу", что Азербайджан признает наличие лишь 45 армянских пленных, тогда как Армения представила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 армянских пленных.

7 декабря в Сети появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором кто-то обращается к спикера парламента Армении Алену Симоняну и говорит, что "высказывание "военнопленные могут еще пару месяцев подождать" крайне негативно воспринимается в обществе".

Ален Симонян на видео в ответ заявил, что "в обязанности военных входит защищать Родину". "Простите, возможно, я немного плохие вещи буду говорить, но для меня этих пленных уже нет. А знаете, кто эти пленные? Это те люди, которые сложили оружие, убежали и заблудившись, попали в плен. Вас не интересует, почему родные пленных не протестуют? Потому что они знают, что их дети дезертировали", - заявил Симонян.

Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании к парламентским выборам, комментируя тему военнопленных, заявил, что "да, эти парни в бакинских тюрьмах борются за независимость Армении, за суверенитет Армении. И да, они нас простят за 1-2 лишних месяца несвободы. Но они не простят, если мы ради их освобождения пожертвуем независимостью нашей страны".

Данное видео получило большой резонанс в Интернете. Спикера парламента многие осудили, в том числе правозащитники.

Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц на своей странице в Facebook заявил, что "Ален Симонян должен подать в отставку, и это требование должны выдвинуть депутаты от правящей партии "Гражданский договор". "Либо вы предотвращаете превращение "Гражданского договора" в РПА, либо станете очередными отвергнутыми со стороны граждан, совершивших революцию", - заявил Сакунц.

Правозащитник напомнил о статье 3 Конституции Армении, где говорится, что "в Республике Армения человек - высшая ценность". "Речь о человеке, г-н спикер НС, независимо от его качеств, независимо от того, в плену он или нет, или при каких обстоятельствах попал в плен, независимо от того, совершил человек преступление или нет", - написал Сакунц.

Правозащитник Аветик Ишханян считает, что без ведома и согласия премьер-министра Ален Симонян не смог бы высказать подобное мнение. Он отметил, что сам не присоединяется к требованию многих об отставке спикера НС Алена Симоняна, ибо не верит, что Симонян подаст в отставку. "Кроме этого, допустим, что Пашинян настаивает на его отставке, что будет дальше? А дальше его назначат на другую высокую должность, а его место займет некто ему подобный, который мыслит также. Поэтому у нас есть одна задача: создать реальное сопротивление и свергнуть всю власть", - написал на своей странице в Facebook правозащитник.

Через некоторое время пользователи сети опубликовали расширенную версию диалога с Аленом Симоняном длительностью 5.21 минута, где он несколько раскрывает свое сказанное. В частности, Симонян отмечает, что "если из-за пленных Армения должна потерять Сюник, Сисиан, то, простите, возможно, я скажу немного плохие вещи, я лучше посчитаю, что этих пленных нет".

"Мы должны понять, что на чашах весов. Естественно, мы наших парней вернем домой, и это даже не обсуждается. Но мы не можем всю Армению, весь Арцах (Нагорный Карабах), все армянство заложить. А вы знаете, кто эти пленные? Это те люди, которые сложили оружие, бежали, заблудились и попали в плен. Об этом я публично не могу говорить", - сказал Симонян, попросив не разглашать им сказанное, потому что, в первую очередь, этим он может ранить родных военнопленных.

Ален Симонян также добавил, что "Азербайджан военнопленных рано или поздно вернет, у него нет другого выхода". "Они держат пленных для торга, для давления на нас, чтобы мы им открыли дорогу, признали Арцах (Нагорный Карабах) в составе Азербайджана", - считает спикер парламента.

На вопрос собеседника, "получится ли у Азербайджана заполучить все это путем шантажа", Ален Симонян ответил, что "не получается, поэтому мы им заявляем, чтобы они перестали военнопленными шантажировать целую страну". "Возможно, я говорю очень тяжелые вещи, но это государственное мышление. Я и мои коллеги везде поднимаем тему военнопленных и будем поднимать, но мы не можем на одну чашу весов поставить военнопленных, а на другую - целую страну. Наши парни не для того погибли, чтобы мы все сдали туркам", - заявил Симонян.

В ходе разговора Ален Симонян обращается к автору видео пальцем показывает в сторону камеры и спрашивает: "Не снимаете, нет? Не снимайте". В ответ женский голос отвечает: "Нет, конечно, не снимаем".

Родственники военнопленных и без вести пропавших в Карабахскую войну вечером 7 декабря перекрыли улицы Тиграна Меца возле здания правительства и улицу Амиряна на Площади Республики. Они выражают свой протест в связи с заявлением спикера НС Алена Симоняна на тему военнопленных. Полиция контролирует акцию протеста.

Участник акции Арсен Гаспарян осудил заявление Алена Симоняна о том, что "для него нет военнопленных" и "пленные дезертировали".

"Уже год и два месяца, как мой сын считается без вести пропавшим, а спикер парламента говорит, что для него закрыта эта тема. Наши дети отдали самое дорогое для родины, а какая-то группа людей, которые сами не служили, называют их дезертирами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также заявил, что намерен развесить фотографии всех пленных и без вести пропавших на Площади Республики. "Эти ребята везде имеют место, и никто не вправе косо на них посмотреть", - отметил Гаспарян.

Другой участник акции рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участники акции протеста перекрывали улицы до полуночи. "До полуночи улицы, примыкающие к Площади Республики, держали закрытыми. Ввиду того, что сейчас холодно, мы предложили тем участникам акции, которые не в силах выдержать холод на улице, пойти домой, а наутро собраться у здания парламента", - отметил он.

По его словам, днем в перекрытии улиц принимали участие около 150 человек. Большинство протестующих вернулись домой, определенное количество участников акции поехали к зданию НС и всю ночь, как он отметил, останутся там. "8 декабря мы попытаемся встретиться с Аленом Симоняном и потребуем объяснений по поводу своих слов. Пусть скажет, что он имел в виду своим заявлением, после чего примем решение на счет наших дальнейших действий", - отметил участник акции.

Напомним, что в результате войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года общее число погибших в Армении и Нагорном Карабахе достигло 3788, пропавшими без вести числятся 224 военнослужащих и 22 мирных жителя, сообщил Следком Армении 4 октября.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".