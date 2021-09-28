Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

28 сентября 2021, 16:19

Солдат срочной службы Гарник Абраамян получил ранение в Гегаркуникской области в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в нарушении перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе двух стран. Об обстрелах с азербайджанских позиций заявляли и власти Нагорного Карабаха. Так, 7 сентября уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе сообщил, что дом жителя села Тагавард был поврежден при обстреле азербайджанскими военными. 17 сентября в результате обстрела с азербайджанской стороны ранение получил военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха, заявило Минобороны непризнанной республики.

В августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

В результате обстрела армянских боевых позиций в Гегаркуникской области ранение в предплечье получил солдат срочной службы, заявило Минобороны Армении.

Солдат срочной службы Гарник Абраамян получил ранение в результате обстрела с азербайджанских позиций, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел сегодня утром около 10:30 мск на одной из боевых позиций близ села Кут Гегаркуникской области. "Военнослужащий ранен был в предплечье. Его жизнь вне опасности", - отметил сотрудник пресс-службы.

Минобороны Азербайджана по состоянию на 16:19 мск не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

Напомним, 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по условиям которой Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории, а в зоне карабахского конфликта размещен российский миротворческий контингент. Какие территории Азербайджан получил по итогам осенней войны, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".