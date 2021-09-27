Три жительницы Чечни публично отчитаны за колдовство

27 сентября 2021, 06:59

Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал в эфире гостелеканала Чечни жительниц Аргуна, Гудермеса и Грозного за занятие оккультизмом. Одна из них отвергла обвинение в колдовстве и заявила, что занималась народной медициной.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни с июля 2019 года усилили преследование жителей за оккультизм. 22 августа стало известно, что чеченский богослов публично отчитал двух жительниц региона. Одна из задержанных за колдовство признала свою вину и попросила прощения лишь после того, как богослов попросил ее это сделать "для передачи".

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

В Аргуне, Гудермесе и Грозном задержаны местные жительницы, занимавшиеся оккультизмом, сообщила ЧГТРК "Грозный" в сюжете, опубликованном 26 сентября на странице телеканала в Instagram. "Мошенников удалось поймать благодаря налаженной работе 249-го специального моторизованного батальона "Юг" аргунской и гудермесской полиции", – сказано в сюжете.

На видео показана женщина, которая стоит перед разложенными на столе камнями. Перед ней стоит руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, также в помещении присутствуют еще несколько мужчин. Из геопозиции, указанной на кадрах ролика, следует, что события происходят в Аргуне.

"По словам Кометы Есмурзаевой, эти камни могут рассказать всю правду, раскрыть любое преступление и даже помочь провернуть мошенничество, пользуясь доверчивыми людьми. Сафура Аюпова обратилась к колдунье, когда дела с бизнесом пошли плохо", – рассказывается в сюжете телеканала. Далее на кадрах ролика Эльжуркаев отчитывает женщину, а она стоит перед ним с опущенной головой.

Затем на видео показан Адам Эльжуркаев с пожилой женщиной, перед ними на столе лежит куча тетрадных листов. Из ролика следует, что происходящее снято в Гудермесе. "Хадижа Темирсултанова утверждает, что все это добро применялось исключительно для своего лечения, однако ни один реквизит не относится к медицине", – сказано в сюжете.

Кадры ролика показывают крупным планом тетрадные листы, на которых изображены различные символы, а также заметки. "Чай эваларби для желудочно-кишечного, пустырник, микозорал – кожный, иван-чай", – написано на одном из листков.

Ролик также демонстрирует кадры с еще одной жительницей Чечни. "[Имя неразборчиво] Чернеева утверждает, что с помощью платка и легких движений рук может рассказать, кто украл кольцо, которое вовсе не пропадало. Представить сложно, сколько людей было так обмануто", – сказано в репортаже.

На геопозиции в ролике указано, что видео снято в Грозном. Женщина стоит в актовом зале, с ней вместе в помещении находятся Адам Эльжуркаев, силовик и еще несколько мужчин. Эльжуркаев демонстрирует на телефоне кадры скрытой камеры, на которых грозненка проводит оккультный ритуал. Далее между Эльжуркаевым и женщиной идет разговор на чеченском языке.

Эта запись на странице телеканала ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписано около 1 млн пользователей, набрала 64,8 тысячи просмотров и 286 комментариев. Большая часть их авторов потребовала наказания для тех, кто практикует оккультизм, а также привлекать к ответственности и тех людей, которые к ним обращаются.

Напомним, что охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января Адам Эльжуркаев отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".