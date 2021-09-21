Аналитики поспорили о причинах роста явки на выборах Госдумы в Ставропольском крае

21 сентября 2021, 21:05

На выборы депутатов Госдумы на Ставрополье, прошедшие с 17 по 19 сентября, пришло на 25% больше избирателей, чем на прошлые выборы в 2016 году. Также вырос процент отданных голосов за партию власти. Этот рост свидетельствует о многочисленных нарушениях во время выборов, уверена журналистка Елена Суслова. Ее коллега Антон Чаблин связал изменение с возросшей активностью населения. Предвыборная ситуация не позволяла предполагать рост явки, считает активист Валерий Ледовской.

Как писал "Кавказский узел", в нескольких регионах юга России наблюдается снижение интереса избирателей к выборам в Госдуму, об этом свидетельствовали предварительные данные по явке избирателей в сравнении с избирательной кампанией 2016 года. Согласно предварительным данным о явке на выборы на Ставрополье (она к 15.00 мск 19 сентября составила 54,53%), показатели по явке увеличились, такая же тенденция отмечена в Ингушетии и Северной Осетии.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось в течение трех дней подряд – с 17 по 19 сентября. В Ставропольском крае параллельно проходили выборы депутатов регионального парламента, а также представительных органов в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Невинномысске, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

В Ставропольском крае на 12.00 мск 21 сентября было обработано 100% протоколов на выборах в Госдуму, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в крайизбиркоме. Представитель избиркома отметил, что явка составила 67%.

"Единая Россия" набрала 61,83 процента, КПРФ — 14,92%, "Справедливая Россия" — 9,30%, ЛДПР — 4,79%, "Новые люди" — 2,63%, "Партия пенсионеров" — 1,47%. По словам собеседника, остальные партии не набрали 1%.

Со ссылкой на главу избиркома Сергея Тарасова представитель избирательной комиссии сообщил, что явка схожа с теми цифрами, которые показывают в среднем по стране.

Напомним, согласно итоговым данным голосования на выборах депутатов Госдумы в Ставропольском крае в 2016 году, явка на выборы в регионе составила 42%. То есть показатели по явке увеличились на 25%. На прошлых выборах в крае за партию "Единая Россия" проголосовали 54,26% избирателей, ЛДПР набрала 15,52% голосов, КПРФ — 13,2%, а "Справедливая Россия" — 4,34% голосов избирателей.

Во время голосования с 17 по 19 сентября из Ставропольского края поступали сообщения о нарушениях. Среди них недопуск наблюдателей на участки, случаи массового голосования, запугивание членов УИК, отсутствие пломб на ящике с бюллетенями, отказ выдать бюллетень. Кроме того, в регионе были избиты два кандидата в депутаты.

Рост явки избирателей свидетельствует о многочисленных нарушениях, уверена местная журналистка

Повышенная явка свидетельствует о многочисленных нарушениях в ходе выборного процесса, в частности, о вбросах, уверена ставропольская журналистка Елена Суслова.

"Такого мнения придерживаюсь не только я, но и кандидат в депутаты в Госдумы от КПРФ Сердюков. Его команда фиксировала, что часть наблюдателей, в том числе от КПРФ, уходили с участков за деньги либо следили невнимательно. По моей оценке, были вбросы до 90 процентов — чаще всего на отдаленных участках. На них побеждала ЕР ("Единая Россия")", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Суслова.

Предвыборная ситуация была "тихая, как болото" — скандалов зафиксировано не было, население было спокойно, продолжила журналистка. По ее мнению, это была стратегия власти, чтобы "засушить явку".

Явка напрямую связана с большим процентом голосов за "Единую Россию", сказала Суслова. "Как говорят наблюдатели, там, где была высокая посещаемость, ЕР выигрывала с огромным отрывом, большущим показателем. На больших избирательных участках, впрочем, у всех партий были равные показатели", — рассказала Суслова.

"Ставропольская власть явно перестаралась в забрасывании голосов за ЕР, потому что если российский парламент пятипартийный, то ставропрольский краевой — трехпартийный, произошло уменьшение количество партий, ЛДПР не прошла", — рассказала Суслова.

В думу Ставропольского края прошли "Единая Россия" — у неё 60% голосов избирателей, КПРФ — почти 16% и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — у партии 9% голосов. По предварительным данным, партия ЛДПР не преодолела пятипроцентный порог в краевую думу. По одномандатным округам в краевую думу прошли только представители партии "Единая Россия", сообщило сегодня со ссылкой на информацию регионального избиркома ГТРК "Ставрополье".

Чаблин связал изменения по явке с возросшей активностью населения

Ставропольский журналист, главный редактор издания "Акценты", политолог Антон Чаблин не согласен с Сусловой. По его мнению, в большей степени явка повышается закономерно, поскольку население, несмотря на апатичность, желает хоть как-то участвовать в жизни края.

"Мобилизация электората повышается от кампании к кампании, это связано со спецификой населения. На Ставрополье оно – патриархально-государственническое, люди не хотят отдавать голоса оппозиции, так как не видят в ней альтернативы. К примеру, впервые за многие годы ЛДПР не прошла в краевую думу. Даже пяти процентов не смогла набрать! Это говорит о том, что партия не смогла правильно провести агитационную программу, в то же время люди устали от безальтернативности: они просто пришли и проголосовали за партию власти", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Антон Чаблин.

Он считает, что население Ставропольского края мало проявляет инициативы, люди не голосуют за "лиц" партии, а лишь за партийные бренды. "Никому не интересно, кто там во главе списков — Миронов, Кузьмин. Никто этим не интересуется. Поэтому ЕР из-за безальтернативности и набрала больше всего. Люди живут лозунгом — возьмите нас за ручку и научите жить", — сказал Чаблин.

На выборах в Госдуму в 2016 году, по сравнению с выборами 2011 года, в четырех регионах СКФО было зафиксировано снижение интереса избирателей. Речь одет Чечне, Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. По сравнению с выборами 2011 года на выборах 2016 года показатели по явке незначительно увеличились в Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии.

Предвыборная ситуация не предполагала рост явки избирателей, считает Ледовской

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" Валерий Ледовской, в свою очередь считает, что реальная явка на Ставрополье была в этом году ниже, чем в 2016-м.

"Пять лет назад выборы были более конкурентными, чем сейчас, я даже сам принимал в них участие в качестве кандидата. Я могу предполагать, что фабрикации просто стали более масштабными. Несмотря на то, что провластные СМИ пишут, что с каждым разом выборы в регионе проходят более гладко, впервые ЦИК даже отменил выборы в Пятигорске", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ледовской.

На избирательном участке № 1085 в Пятигорске в ночь на 19 сентября закрыли объектив камеры шваброй и тряпкой, создав условия для махинаций с сейфами в отсутствие видеофиксации нарушений. Эта информация вызвала возмущение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая заявила, что председатель территориальной комиссии после такого должен быть немедленно уволен. 20 сентября в территориальной избирательной комиссии Пятигорска подтвердили, что председателя УИК №1085 сняли с должности после заявления Памфиловой. Вопрос об аннулировании результатов голосования будет рассмотрен позже, отметил представитель ТИК, не уточнив, когда это планируется сделать. "Скорее всего, будет принято решение об аннулировании", — отметили в ТИК.

Предвыборная ситуация не позволяла предположить, что явка будет выше, чем в 2016 году, считает эксперт. "Реальных предпосылок для повышения явки не было. Разве что участники "Умного голосования", но это люди, которые и так пошли бы голосовать. И не думаю, что на Ставрополье таких людей много", — сказал Ледовской.

Высокая явка может быть связана с тем, что ЕР набрала большой процент голосов, продолжил Ледовской. "Если предполагать, что высокая явка — это следствие вбросов или приписок голосов, то да, как следствие мы получаем увеличение количества голосов за "Единую Россию". Для Ставропольского края это не новость. На моей памяти так происходило все 10 лет, которые я работал в политике. При этом доказать наличие нарушения удалось только в этом году. Наверное, потому что невозможно отрицать, когда доказательства очевидны", — закончил Ледовской.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявляли о спокойной агиткампании на Ставрополье. По их мнению, основная борьба в регионе перед выборами шла между крупными партиями, кандидаты от которых побеждают из года в год. Политики называли агитацию в крае вялой, оппозиция жаловалась на неравные условия выборной гонки.

Как сообщил 8 сентября Антон Чаблин, по формальным признакам и по ощущениям от хода предвыборной кампании можно утверждать, что она "значительно скучнее, чем даже в 2016 году". "Возьмем хотя бы Ставрополь: в 2016 году были выдвинуты кандидаты от шести партий, а сейчас только от четырех, причем всех парламентских. Да и концептуальных, глубоких различий между партиями я не вижу. Не вижу, как избиратель — агитация настолько неинтересна, что в принципе составить мнение о различии программ сложно", — рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла" Чаблин.

Новости о выборах в Ставропольском крае и других регионах СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".