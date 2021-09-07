Убитые во время спецоперации в Ингушетии похоронены спустя год

07 сентября 2021, 21:38

Тела братьев Лолохоевых и Аслангирея Гадаборшева, убитых во время спецоперации в Ингушетии, выдали родственникам для захоронения спустя год, сообщил сегодня Правозащитный центр «Мемориал»*. Одним из условий выдачи тел было неразглашение информации об этом и прекращение общения с правозащитниками, считают в организации.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком при задержании были убиты Магомед Саралиев, Аслангирей Гадаборшев и Ибрагим Лолохоев, которых силовики назвали сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Иса Лолохоев, который, по версии спецслужб, с еще одним местным жителем планировал теракты, был убит 17 августа на окраине села Галашки. Тела убитых следствие отказалось выдавать родным для захоронения. Родственники обратились в суд. В декабре 2020 года Сунженский райсуд удовлетворил иск Мадины Лолохоевой о выдаче тела ее мужа Аслангирея Гадаборшева, но отклонил аналогичный иск матери Ибрагима Лолохоева.

Аслангирей Гадаборшев не привлекался к ответственности за террористическую деятельность, поэтому решение о невыдаче родственникам его тела, как и другие аналогичные решения, выходит за рамки закона, заявили правозащитники Надежда Ермолаева и Тамерлан Акиев. Подобная "война с трупами" является только демонстрацией жестокости, считает правозащитник Магомед Муцольгов.

Родственникам братьев Лолохоевых и Аслангирея Гадаборшева выдали их тела для захоронения в июле текущего года, сообщил сегодня Правозащитный центр «Мемориал»*.

Правозащитная организация, юристы которой помогали родным Лолохоевых и Гадаборшева добиваться выдачи их тел, отмечает, что Верховный суд Ингушетии 16 февраля 2021 года отменил решение Сунженского райсуда по иску Мадины Лолохоевой.

В июле уголовные дела в отношении убитых, возбужденные по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 222 (незаконный оборот оружия) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ были прекращены в связи со смертью обвиняемых. После этого тела убитых были отданы их семьям и захоронены. В конце августа руководитель следственного отдела по Сунженскому району Шамиль Котиев устно подтвердил адвокату ПЦ «Мемориал»* информацию о выдаче тел родственникам Лолохоевых и Гадаборшева.

При этом сотрудникам правозащитной организации, к которым родственники братьев Лолохоевых и Аслангирея Гадаборшева ранее обращались за помощью, заявители не сообщили об этом. «Более того, впоследствии члены семей убитых отказались от комментариев и от контактов с нами. Очевидно, одним из условий выдачи тел было неразглашение информации об этом и прекращение общения с правозащитниками», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ПЦ «Мемориал»*.

Организация напоминает, что мать Исы и Ибрагима Сакинат Лолохоева и жена Гадаборшева Мадина Лолохоева обратились за помощью к правозащитникам в сентябре 2020 года, они пытались получить тела убитых, чтобы захоронить их в соответствии с религиозными и национальными традициями. Но следствие отказало им в этом на основании того, что их родные убиты «при пресечении совершённого ими террористического акта». При этом суд, который удовлетворил иск Мадины Лолохоевой о выдаче тела ее мужа Аслангирея Гадаборшева основывался на том, что мужчина был убит не в результате пресечения теракта, а при посягательстве на жизнь силовиков.

«С нашей точки зрения, невыдача тел родным убитых грубо оскорбляет их религиозные убеждения, нарушает их право на уважение частной и семейной жизни», - заявляет ПЦ «Мемориал»*.

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

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