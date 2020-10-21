Правозащитники сочли неправомерным отказ выдать тела убитых в спецоперации в Ингушетии

21 октября 2020, 05:09

Братья Лолохоевы и Аслангирей Гадаборшев, убитые силовиками в спецоперациях, не привлекались к ответственности за террористическую деятельность, поэтому решение о невыдаче их тел родственникам выходит за рамки закона, заявили Надежда Ермолаева и Тамерлан Акиев. Подобная "война с трупами" является только демонстрацией жестокости, считает Магомед Муцольгов.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком силовики провели спецоперацию, в которой, по их данным, были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Убитыми силовиками, по данным НТРК "Ингушетия", являются Магомед Саралиев, Аслангирей Гадаборшев и Ибрагим Лолохоев. Иса Лолохоев, а также Шарип Салдаев, находившиеся в федеральном розыске, были, по данным НТРК "Ингушетия", убиты в другой спецоперации, которая прошла 17-18 августа у села Галашки Сунженского района. По версии спецслужб, они планировали осуществить в Ингушетии серию терактов. Тела убитых, как сообщило следствие, не будут выданы родным для захоронения. Родственники это решение следствия обжаловали в суд.

Правозащитник назвал практику невыдачи тел убитых в спецоперациях "войной с трупами"

Многолетняя практика невыдачи тел убитых в спецоперациях предполагаемых боевиков свидетельствует о бесчеловечности, контрпродуктивности, бессмысленности, неэффективности в части предотвращения террористической деятельности, считает руководитель правозащитного центра «МАШР» Магомед Муцольгов.

"Время от времени такое случалось и раньше, и сейчас по следам последних спецопераций... Как юрист я могу сказать только одно - это кощунство, никакой положительной роли это не играет, кроме демонстрации отсутствия гуманизма. Если кто-то думает, что подобными вещами можно повлиять на убитых - это большая глупость. Если думают, что это остановит в будущем, то это еще одна глупость, не имеющая никаких подтверждений. Можно взять самый большой случай на Северном Кавказе - после событий в Нальчике, когда все тела не выдали, но мы видим, что ничего не поменялось. Просто это демонстрация жестокости, война с трупами со стороны власти и силовых структур", - заявил Муцольгов корреспонденту «Кавказского узла».

В Европейский суд по правам человека жалоба "Сабанчиева и другие против России" была подана родственниками погибших в ходе нападения на Нальчик 13 октября 2005 года. В июне 2007 года Конституционный суд РФ отказал родственникам в выдаче тел их сыновей для захоронения. Тела боевиков в июне 2006 года были кремированы, сообщила в июле 2007 года Генпрокуратура РФ. В 2013 году ЕСПЧ рассмотрел жалобу на отказ выдать тела убитых при нападении на Нальчик их родственникам и признал нарушения со стороны властей России.

Он отметил, что в организацию "МАШР" в прежние годы поступало множество обращений от местных жителей, которые добивались выдачи и захоронения тел своих убитых родных.

Адвокат указала на несоответствие закону решения о невыдаче тел убитых

Решение об отказе в выдаче тел братья Лолохоевых и Аслангирея Гадаборшева противоречит имеющимся материалам дела, полагает адвокат Адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

"Уголовное преследование этих людей не осуществлялось по статье 205 УК РФ (террористическая деятельность), что видно из сообщения СКР. Существует постановление Конституционного суда от 2007 года, которое исходит из того, что предусмотренная Законом о погребении норма о преследовании лиц в связи с терроризмом и о запрете выдавать тела погибших в результате осуществления ими террористической деятельности исходит из того, что лица преследуются именно по статье 205 УК. Определение Конституционного суда не содержит указание на то, что это преследование возможно по статье 317 УК, как мы видим в этом случае. В связи с этим, есть формальное несоответствие, и органы... вышли явно за пределы», - сказала она "Кавказскому узлу".

В постановлении Конституционного Суда РФ от 28 июня 2007 г. № 8-П "По делу о проверке конституционности статьи 14.1 Федерального закона «О погребении и похоронном деле"..." указано, что "по смыслу статьи 14.1 Федерального закона "О погребении и похоронном деле" и Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта, во взаимосвязи с пунктом 4 части первой статьи 24 и пунктом 2 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации, вынесенное в связи со смертью соответствующего лица постановление следователя о прекращении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 205 УК Российской Федерации, влечет не только прекращение уголовного преследования в отношении этого лица, но и отказ в выдаче его тела родственникам и применение особого порядка захоронения, т.е. специальных мер, ограничивающих конституционные права и свободы".

Ермолаева предположила, что выносившие решение об отказе в выдаче тел убитых не знакомы с правовой позицией Конституционного суда относительно конституционности статьи 14.1 Закона о погребении.

Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". Статья 14.1. Погребение лиц, смерть которых наступила в результате пресечения их террористической акции.

Погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается.

В решении Конституционного суда от 2007 года были и особые мнения двух судей, отметила Ермолаева.

"В особых мнениях судей Конституционного суда Гадиса Гаджаева и Бориса Эбзеева обращается внимание, что уважительное отношение к умершим является одним из базовых принципов в том числе и норм международного права. Правила закреплены в Женевской конвенции относительно выдачи тел погибших в результате военных действий, где предписано уважительное отношение к телам умерших, что предусмотрено во всех культурах, в том числе и правовых. Из этого исходят и базовые принципы Совета Европы, и есть ссылка на правовую концепцию Совета Европы о противодействии терроризму. Никто не спорит, что терроризм - это страшное зло и с ним надо бороться всеми возможными способами. Например, в особых мнениях судьи Конституционного суда по делу 2005 года ставят вопрос о том, насколько эта мера по невыдаче тел родственникам погибших или осужденных по террористическим статьям помогает бороться с терроризмом? Аналогичным образом вторит и ЕСПЧ", - сказала адвокат.

По ее словам, в деле "Сабанчиева и другие против России" ЕСПЧ нашел нарушение в отношении всех заявителей и указал на то, что автоматическое принятие решения о запрете выдачи тел обвиняемых в террористических статьях является нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни. "И второе - фактически у людей отсутствует эффективный способ оспорить решение следователя, поскольку решение о кремации или другом способе погребения принимается следователем в сжатые сроки, такое решение может оказаться произвольным, нарушающим права заявителей, и погребение может произойти еще до того, как они смогут пройти все процессуальные стадии оспаривания", - добавила Ермолаева.

В бытность главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова тела убитых в ходе спецопераций, как правило, отдавали родственникам, но были и исключения, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель ингушского регионального отделения Правозащитного Центра «Мемориал» Тамерлан Акиев.

"Самый известные случай, когда родные через суд пытались добиться выдачи тел убитых боевиков - это "дело 55 боевиков", убитых в 2005 году во время нападения на Нальчик, и дело лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. Родственники этих людей пытались добиться выдачи тел через суд и дошли до Европейского суда. Суд в Страсбурге признал, что права родственников нарушены, но им так до сих пор не сообщили, где захоронены их близкие", - сказал Акиев.

Европейский суд по правам человека признал нарушением отказ выдать родственникам тело президента самопровозглашенной Ичкерии* Аслана Масхадова. Вместе с тем Европейский суд по правам человека постановил, что Россия не несет ответственности за смерть Масхадова и что расследование обстоятельств его смерти было адекватным.

Родственники убитых братьев Лолохоевых и Аслангирея Гадаборшева подали свои исковые заявления в Магасский районный суд через канцелярию, информация о судьбе этого иска заявителям, по данным на 20 октября, не поступала, сообщил Тамерлан Акиев.

«По жалобе родственников в течение пяти дней дело должно быть отписано судье, и он должен принять решение о дальнейшей судьбе этого иска. На 20 октября родных о таком решении пока не известили, возможно, дело уже отписано. Основанием для иска стал письменный ответ родственникам от руководителя СУ СК РФ по РИ Андрея Коновода. В своем ответе он сказал, что тела убитых боевиков не будут выданы, так как... есть информация, что эти люди убиты в результате пресечения террористического акта, но при этом он не указал, по каким террористическим статьям они обвиняются, - отметил Акиев. - Для того чтобы выяснить все нюансы уголовного дела возбужденного против убитых в Ингушетии в августе, нужно ознакомится с этими материалами. Просто так родственников знакомить с материалами никто не будет, поэтому они и обратились в суд. Только так можно установить законность действий [силовиков]".

Информации о принятии заявлений родственников Лолохоевых и Гадаборшева на сайте Магасского районного суда, по данным на 05.00 мск 21 октября, не было.

Как следует из письма Следственного управления Следкома по Республике Ингушетия за подписью руководителя управления Андрея Коновода, материалы уголовного дела в отношении Исы и Ибрагима Лолохоевых и Аслангирея Гадаборшева находятся в производстве следственного отдела по Сунженскому району. Согласно письму, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", дело возбуждено 23 августа по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь представителя власти), частью 2 статьи 222 и частью 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение, передача, сбыт оружия, взрывчатых веществ) по факту посягательства Лолохоевыми, Гадаборшевым и Саралиевым на жизнь силовиков. При этом следствие ссылается на статью 14.1 ФЗ "О погребении", мотивируя отказ в выдаче тел для захоронения.

"В ходе предварительного следствия установлено, что смерть Лолохоева Ибрагима Даудовича 1986 года рождения и Лолохоева Исы Даудовича 1984 года рождения наступила в результате пресечения уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов совершенного ими террористического акта, в связи с чем выдача тел указанных лиц для захоронения действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена", - говорится в ответе в адрес матери братьев Лолохоевых.

При этом это письмо не содержит информации о возбуждении в отношении убитых уголовного дела о террористической деятельности (ст.205 УК РФ).

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.