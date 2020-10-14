Сотрудники ФСБ во время КТО в селе Троицком, 23 августа 2020 года. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=ndvrwMziLrg&feature=youtu.be

14 октября 2020, 12:50

Родственники потребовали выдать тела убитых силовиками в Ингушетии

Отказ следствия выдать тела братьев Лолохоевых и Аслангирея Гадаборшева, убитых силовиками в спецоперациях, их близкие сочли необоснованным и обратились с иском в Магасский райсуд.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком силовики провели спецоперацию, в которой, по их данным, были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Убитые силовиками, по данным НТРК "Ингушетия", - Магомед Саралиев, Аслангирей Гадаборшев и Ибрагим Лолохоев. По версии спецслужб, они планировали осуществить в Ингушетии серию терактов.

Иса Лолохоев, а также Шарип Салдаев, находящиеся в федеральном розыске, были, по данным НТРК "Ингушетия", убиты в другой спецоперации, которая прошла 17-18 августа у села Галашки Сунженского района.

13 октября мать Ибрагима и Исы Лолохоевых и жена Аслангирея Гадаборшева подали в Магасский райсуд иск к республиканскому управлению СКР с просьбой признать незаконным отказ выдать им для захоронения тела погибших, сообщила в тот же день пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Интересы родственников представляет адвокат Тома Цечоева, работающая по соглашению с Правозащитным центром. В сентябре мать Лолохоевых и жена Гадаборшева обратились в ПЦ "Мемориал" с просьбой помочь получить тела для захоронения в соответствии с религиозными и национальными традициями, говорится в публикации, размещенной на сайте "Мемориала".

"В официальном ответе следственное управление СК РФ по Ингушетии сообщило матери Лолохоевых, что тела её сыновей не могут быть выданы для захоронения, "так как в ходе предварительного следствия установлено, что смерть братьев Лолохоевых и убитых вместе с ними наступила в результате пресечения уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов совершенного ими террористического акта". Руководитель СУ СК РФ по РИ Андрей Коновод сослался на ст. 14.1 ФЗ "О погребении и похоронном деле", согласно которой тела убитых при пресечении теракта не только не выдают родственникам, но им даже не сообщают о месте их захоронения", - сообщил Правозащитный центр.

Родственники мотивировали жалобу на решение следствия тем, что, согласно официальной информации, Лолохоевых и Гадаборшева обвиняют в вооружённом сопротивлении силовикам. Это, по мнению авторов иска, не может расцениваться как теракт, отмечается в публикации.

Согласно позиции Европейского суда по правам человека, лишение родственников возможности участвовать в похоронных обрядах нарушает ст. 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) о правах человека, сообщил Правозащитный центр.

Адвокат Тома Цечоева сегодня воздержалась от комментария, предложив дождаться, когда дело примут к рассмотрению и назначат судью. Суд ожидается на следующей неделе, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Жители Троицкого воздержались от требований возместить ущерб от спецоперации", "Ингушское село обесточено во время проведения спецоперации", "Нападение на силовиков в Галашках стало шестым в Ингушетии с начала года".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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