Акционеры сочинской компании обжаловали отказ признать их потерпевшими

09 августа 2021, 07:39

Владельцы акций сочинской компании "Хоста чай" попросили Генпрокуратуру направить на пересмотр дело директора предприятия, оштрафованного за злоупотребление полномочиями, и признать их потерпевшими от рейдерского захвата компании.

Сообщение о необоснованных действиях руководства АО "Хоста чай" поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 5 июня. "Обращаются к вам акционеры АО "Хоста Чай" в городе Сочи. На наше предприятие совершен рейдерский захват. Путем мошеннических действий, стоящих во главе АО лиц – 75 акционеров оказались "за бортом" общества. <…>. Но так называемые правоохранители всячески содействуют не нам потерпевшим, а мошенникам", – написал в частности автор сообщения.

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Акционеры "Хоста чай" заподозрили в афере руководство компании

Корреспондент "Кавказского узла" связался с автором сообщения. Наталья Михайлова рассказала, что она является акционером компании "Хоста чай" с 2011 года. По ее словам, она не работала никогда в совхозе, а получила акции одного из акционеров за его долги перед ней, что не противоречит закону. Однако за все 10 лет ее нахождения в обществе, ее не разу не приглашали на собрания, не разу перед ней никто не отчитывался и все ее акции, которые она получила потеряли ценность, после того как был сделан их перевыпуск генеральным директором "Хоста чай" Акопом Сельвяном и прочими лицами, которые не были привлечены к суду вместе с ним по неизвестным ей причинам.

По словам Михайловой, она не была допущена на суд и не признана потерпевшей. Во время следствия женщина давала показания о присвоении узкой группой лиц всех доходов предприятия, отсутствии какой-либо налоговой отчетности и распродажи земель сельхозназначения. "Я сама руководитель в другом предприятии, но такого бардака я не видела еще нигде", – сказала Михайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Также она сообщила что 8 августа обратилась в Генпрокуратуру от себя и в интересах других акционеров и надеется, что "рейдерский захват" предприятия "Хоста чай" получит законную оценку после пересмотра решений следственных органов и суда.

Владимир Чунихин проработал чаеводом в совхозе всю свою трудовую жизнь с 1976 года и продолжает трудиться до сих пор, взяв в аренду землю, однако, по его словам, остался ни с чем. Его 270 акции также обесценились в результате перевыпуска. "За 45 лет работы в совхозе, я знаю каждый клочок земли здесь", – сказал Чунихин корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что чайный совхоз был создан по указу Сталина в 1948 году. По угодьям было выделено порядка 300 гектаров. Земли были культивирована и засажены самыми лучшими сортами чая. Часть земель использовалась под фруктовые сады, фундук. Это был один из процветающих совхозов Сочи. Здесь трудилось несколько тысяч человек. После развала СССР все в одночасье потеряли работу. Совхоз стал терять свою мощь и силу без работников. Плантации чая без ухода пришли на сегодняшний день в упадок. "Все что мы имеем это те остатки роскоши, которые были заложены более 70 лет назад", – отметил Чунихин.

С его слов, далее руководство совхоза объявило, что все работники стали акционерами и объявили о скупке ценных бумаг. "У меня так и остались 270 акций, но меня никто и никуда не приглашал, и никто со мной прибыль предприятия не делил. Я даже не в курсе что Сельвяна приговорили", – сказал Чунихин.

Аналогичные истории рассказали и другие акционеры. 70-летняя Анна Пилофян трудилась в совхозе с 1978 года в столовой. После распада СССР в 90-х годах получила три акции. "Мне только на словах говорили, что мне за мои акции выделят участок земли. Но я не видела и не знаю, где этот участок <…>. Однако я вижу, что земли чайсовхоза застраиваются приезжими и переводятся из сельхозназначения под коттеджную или многоквартирную застройку", – заявила Пилофян корреспонденту "Кавказского узла".

Следователь ее только опросил по делу Сельвяна в качестве свидетеля, но потерпевшей не признал и на суд никто ее не приглашал, добавила Пилофян. "Я впервые слышу, что его осудили", – сказала она.

70-летние Ольга Шишкова с 1973 года и Галина Образцова и ее родители с 1969 года трудились на предприятии. И хотя они свои акции не сдали и не продали, они все равно остались ни с чем после длительной работы в ПАО "Хоста чай". По их свидетельствам, которые они дали во время следствия, предприятие "Хоста чай" получает прибыль, однако, не смотря на то что они акционеры, эта прибыль делится между группой лиц, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акционеры компании потребовали нового расследования

8 августа акционеры ОА "Хоста чай" через электронную приемную обратились в Генпрокуратуру с жалобой на следствие и суд Сочи, которые не признали их потерпевшими, не допустили на суд 11 июня над генеральным директором АО "Хоста чай" Акопом Сельвяном и даже отказали в выдаче приговора для ознакомления. Акционеры просят генерального прокурора отменить приговор, чтобы рассмотреть дело заново, уже с их участием в качестве свидетелей или потерпевших.

На суд 11 июня так же не были допущены сотрудники СМИ, администрация суда объяснила запрет профилактикой коронавируса, передал корреспондент "Кавказского узла". Спустя два месяца акционеры узнали, что Акоп Сельвян был приговорен по части 1 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". При этом какое он понес наказание они не указали. Информация о том, что приговор вынесен, также размещена на сайте суда Адлера.

По словам акционеров, Акоп Сельвян был назначен гендиректором предприятия в июне 2015 года. За время его руководства предприятие несколько раз меняло свою форму с ЗАО на АО и в конечном итоге стало ПАО "Хоста чай". При Сельвяне был произведен бездокументальный выпуск акций. По официальной версии, общий ущерб предприятию от деятельности Сельвяна составил более 3 000 000 (трех миллионов) рублей. Однако сами акционеры считают ущерб в разы больше, передал корреспондент "Кавказского узла".

В распоряжении "Кавказского узла" оказалась копия приговора по делу №1-476/21 против Акопа Сельвяна. По данным дела, Сельвян приговорен к штрафу в 150 000 рублей. Из приговора следует, что "Сельвян А.Л. совершил преступление против организации, в которой работает".

Также в приговоре указано, что 30 декабря 1992 года постановлением главы администрации Адлерского района Сочи было зарегистрировано ЗАО "Хоста-Чай", созданное в результате реорганизации Верхне-Хостинского чайного совхоза. 29 июня 2017 года общее собрание акционеров утвердило фирменное название АО "Хоста Чай" и устав нового акционерного общества. Было выпущено 10 миллионов акций номинальной стоимостью 1 рубль, которые распределились между тремя акционерами, которые с 2017 года фактически стали собственниками АО "Хоста чай". Как следует из приговора суда, Акоп Сельвян свою вину признал и попросил суд не проводить судебное следствие. Согласие на "рассмотрение дела в особом порядке" дало и обвинение.

Гендиректор "Хоста чай" заявил о динамичном развитии компании

По словам Акопа Сельвяна, он не обжаловал приговор суда, а ПАО "Хоста чай" динамично развивается и дает большие объемы чайной продукции. При этом не уточнил род продукции и объемы чистой прибыли, а также не указал число сотрудников и общую площадь земель компании, передал корреспондент "Кавказского узла".

По мнению адвоката Геннадия Карлышева, который не связан с делом Сельвяна, "налицо схема рейдерского захвата предприятия группой лиц по сговору". Он заявил, что не понимает почему следствие и прокуратура не квалифицировали случай более тяжелой статьей, чем 201-я статья УК РФ ("Злоупотребление полномочий"). По его мнению, жалоба акционеров в Генпрокуратуру была правильным решением. "[Из моей практики известно, что] когда сами органы пытаются скрыть настоящее преступление, то к делу не привлекаются потерпевшие и соучастники, суд проходит в закрытом режиме тайно, избирается форма рассмотрения дела "в особом порядке" и подсудимый выходит фактически сухим из воды, продолжает "трудиться" на том же предприятии и схема разворовывания имущества продолжается. То есть делается только вид, что преступник наказан и понес наказание, а на самом деле сумма ущерба здесь явно не три миллиона и наказание в 150 000 рублей это не наказание, чтобы прекратить разворовывание предприятия и присвоение его активов", – сказал Геннадий Карлышев корреспонденту "Кавказского узла".

Акционеры компании "Хоста чай" могут взыскать с Сельвяна потерянный доход, заявил сотрудник сочинского подразделения МВД по борьбе с экономическими преступлениями Александр Матухнов, который вел на начальной стадии дело Сельвяна. "Акционеры имеют право сами обратить против директора свои иски и потребовать возместить им ущерб, причиненный преступлением, так как приговор вступил в силу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница пожаловалась на действия компании "Хоста чай"

Из публичных сведений на сайте "Контрагент.про" следует, что ПАО "ХостаЧай" является правообладателем земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0510002:1, 23:49:0510001:1003, 23:49:0401002:1007 23:49:0000000:306. В результате проверки было выявлено, что компания не выполняет мероприятий по защите и охране почвы от процессов, ухудшающих ее состояние – не проводятся агротехнические, культуртехнические и фитосанитарные мероприятия.

"На участке "Хоста чай" с кадастром 23:49:0000000:306 вырублены ценные породы деревьев на несколько миллионов рублей, якобы под расчистку сельхозугодий для засева их фундуком. Но затем жители этого переулка обнаружили, что земля сельхозугодий переведена по строительство коттеджного поселка. Заявление жителей этого переулка в течение трех лет об уничтожении земли и деревьев и краже госимущества, ни к чему не привели. Жителям продолжают поступать отписки", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Вера Алексеева.