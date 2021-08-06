Сочинцы призвали полицию остановить кражи дорожных люков

06 августа 2021, 06:51

На улице Альпийской в Сочи, где произошла массовая кража решёток ливневой канализации и дорожных люков, интенсивное движение, и отсутствие люков может привести к трагедии, указали горожане, потребовав от полиции остановить кражи люков.

Сообщение о краже люков в Сочи поступило вечером 3 августа на sms-сервис "Кавказского узла". "В Центральном Районе Сочи на ул. Альпийской при попустительстве участковых, отвечающих за эту территорию, произошла массовая кража металлических решёток городской ливневки после недавней реконструкции местных властей. Также по улице замечено исчезновение дорожных люков. Жители и гости курорта подвержены угрозе падения внутрь из-за отсутствия крышек люков", - написала автор сообщения. Рядом с местом кражи находится пункт участковых полиции, указала автор и напомнила, что в городе уже бывали смертельные случаи из-за отсутствия люков.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с автором сообщения, которая преставилась Татьяной Алексеевной. Женщина заявила, что живет на улице Альпийской в Сочи, где и произошла кража люков. По ее подсчетам на улице, начиная от дома № 3 до дома № 50, украли не менее четырех люков и 30 ливневых решеток. К 5 августа, вместо украденных новых чугунных люков и решеток, уложили старые. Но кто поместил старые люки на место украденных новых, местные жители не видели.

Корреспондент нашего издания проехалась по улице Альпийской, которая оказалась очень узкой, но при этом с двусторонним движением. По ней ходит даже общественный транспорт. Улица расположена на горе Батарейка на оползневом склоне. С Курортного проспекта от памятника Ленину нужно проехать порядка 300 метров в гору через улицу Кубанскую и тогда можно попасть на улицу Альпийскую. Водители часто используют эту улицу как альтернативную Курортному проспекту, когда в городе большие пробки и надо быстро добраться, к примеру, до железнодорожного вокзала, рынка, городской больницы № 4, кладбища либо иного важного объекта в городе.

Улица не имеет тротуаров, потому что застроена с двух сторон жилыми домами. Она начинается с огромных новостроек, фактически висящих над обрывом горы Батарейка. С другой стороны дороги находятся огромные 4-5-этажные коттеджи, огороженные высокими заборами. По мере увеличения номеров до самого кладбища располагаются гаражи и многоквартирные дома 60-х годов постройки.

Местный таксист, который представился корреспонденту "Кавказского узла" Гариком, рассказал, что давно работает в городе, и, развозя клиентов, часто использует улицу Альпийскую, так как она позволяет значительно сократить путь.

"Вез ночью 3 августа клиентов с аэропорта и чуть мы все не убились. Так бы и влетел в открытый люк прямо на дороге возле дома № 50. Хорошо, что вовремя заметил. Какая-то сволочь либо сдала на металлолом, либо забрала себе на виллу, либо коммунальщики решили подзаработать", - предположил водитель. По его словам, здесь круглосуточно интенсивное двустороннее движение именно потому, что это позволяет сокращать путь. По его оценке, если бы ехали на встречу друг другу две машины, то трагедии было бы не избежать. "Я резко свернул на встречную полосу, чтобы не провалиться в люк. Если бы ехала машина навстречу, то это смерть и мне, и пассажирам", - заявил таксист.

Такую же ситуацию, отметил Гарик, он наблюдал длительное время на улицах Тимирязева, Гагарина, Красноармейской, когда там воровали решетки и люки.

Напомним, ранее в августе 2018 года, "Кавказский узел" уже сообщал о проблеме с воровством люков в Сочи. Из-за отсутствия люков в городе гибли люди, так, 3 августа 2018 года мальчик упал в Сочи в ливневую канализацию. Ребенка унесло в море, и спасатели нашли его уже мертвым. Очевидцы рассказали, что мальчик провалился в открытый люк, которого не было видно из-за подтопившего улицу дождя. Однако за прошедшие три года ничего так и не поменялось, а только усугубилось, считают сочинцы.

В одной из организаций ЖКХ корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что стоимость нового люка составляет порядка 10-15 тысяч рублей, решетки идут от пяти тысяч рублей. Старые люки принимают по цене от 500 рублей, за решетки дают от 200 рублей. В Сочи около десяти организаций, принимающих металлолом. Также сдать любой лом можно в Мацесте на аллее Челтенхема, где за гаражами есть нелегальный пункт приема металла, сообщили местные жители.

Люди не должны выполнять роль детективов и ловить похитителей люков и тех, кто их принимает или заказывает им украденное, заявил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, который представился Сергеем. Это дело полиции, которая, по мнению местного жителя, работает недостаточно хорошо.

"Звонили сотню раз в участковый пункт на улице Кубанской, 11. Но полицейские закрываются там изнутри и чем они там занимаются, неизвестно. Но мы их работы не видим. После звонков новые люки заменили на старые. Но нам списанное старье не нужно. Мы ждали ремонта улицы и вот дождались", - посетовал мужчина.