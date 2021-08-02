Два армянских военных приговорены судом в Баку к длительным срокам

02 августа 2021, 12:57

Военный суд в Баку признал виновными Людвига Мкртчяна и Алешу Хосровяна виновными в пытках азербайджанских солдат в ходе первой карабахской войны и приговорил каждого к 20 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в мае в Бакинский военный суд было направлено уголовное дело армянских военных Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна, обвиненных в пытках пленных солдат и мирных жителей во время карабахской войны 1992-1994 годов.

По версии следствия, Людвиг Мкртчян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в шушинской тюрьме и Ереване, а также застрелил из автомата азербайджанского военного. Хосровян, как предполагают следователи, вместе с Мкртчяном "жестоко и бесчеловечно" обращался с азербайджанскими военными, попавшими в плен в 1993-94 годах, и пытал их. Мкртчяну и Хосровяну были предъявлены обвинения в пытках, нарушении законов и обычев войны, создании незаконных вооруженных формирований или групп, незаконном пересечении границы.

Людвиг Мкртчян и Алеша Хосровян были приговорены сегодня к 20 годам лишения свободы. Первые 10 лет заключения они проведут в тюрьме, а остальные - в учреждении строгого режима, сообщило АПА.

Прокурор потребовал для каждого обвиняемого по 20 лет лишения свободы. Адвокаты заявили, что их подзащитные признают свою вину только по статье о незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и категорически отказываются признавать свою причастность по обвинению во всех остальных преступлениях, проинформировал "Sputnik Азербайджан".

Обвиняемые перед вынесением приговора принесли извинения. "Приносим извинения президенту Азербайджана, азербайджанскому народу. Просим простить нас", - привело слова обвиняемых издание Trend.

"Кавказский узел" также писал, что после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года эксперты Amnesty International, изучив и проверив подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха, заявили, что армянские и азербайджанские военные обезглавливали пленных и глумились над трупами противника.

14 ноября 2020 года стало известно, что два младших прапорщика азербайджанской армии арестованы по обвинению в издевательстве над трупами военнослужащих, а два солдата обвиняются в осквернении могил. Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении правил и обычаев войны (статья 115.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и надругательстве над могилой (статья 245 Уголовного кодекса Азербайджана). Первая из этих статей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, вторая - на срок до пяти лет.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".