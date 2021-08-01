МИД Азербайджана назвал неприемлемыми слова Жириновского об Алиеве

01 августа 2021, 16:08

Публичное заявление российского политика Владимира Жириновского в адрес Ильхама Алиева содержало оскорбительные и провокационные высказывания, сочло внешнеполитическое ведомство Азербайджана и передало российской стороне ноту протеста.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля Госдепартамент США и ОБСЕ призвали стороны армяно-азербайджанского конфликта соблюдать перемирие. 29 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, попросил Россию создать опорные военные пункты на проблемном участке границы. Приоритеты российской внешней политики находятся за пределами Южного Кавказа, поэтому Москва проигнорирует призыв Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. В полномасштабной войне не заинтересована ни одна из сторон конфликта, пояснили политологи.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая, а в июле стороны регулярно обменивались обвинениями в обстрелах приграничных войсковых позиций. Сегодня, 1 августа, Минобороны Азербайджана вновь заявило, что армянские военные обстреляли позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике.

Временный поверенный в делах России в Азербайджане сегодня был приглашен в МИД страны, сообщило министерство. "Российской стороне была выражена серьезная обеспокоенность и протест в связи с оскорбительными и предвзятыми высказываниями в адрес азербайджанской государственности и руководства страны, озвученными председателем ЛДПР, депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским в эфире программы «Итоги с Жириновским» радио «Комсомольская правды» 30 июля", - говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» пресс-релизе МИД Азербайджана.

Поведение депутата Госдумы «не только неэтично, но и не соответствует духу стратегического партнерства между двумя государствами», отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство указало на "неприемлемость озвучивания подобных безответственных и провокационных высказываний, рассчитанных на нанесение ущерба двусторонним отношениям". В связи с этим российской стороне была представлена нота МИД Азербайджана, говорится в пресс-релизе.

В сообщении не названо имя российского дипломата, приглашенного в МИД, и не указано, кто принял его в МИД Азербайджана. Представители посольства России в Азербайджане в связи с выходным днем оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Текстовая стенограмма программы, в которой выступил Владимир Жириновский, размещена 30 июля на сайте "Радио Комсомольская правда". Согласно публикации, Жириновский, отвечая на вопрос об участии российских военных в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, назвал Южный Кавказ зоной влияния России и резко высказался в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По состоянию на 16 мск, МИД России и ЛДПР не прокомментировали на своих сайтах претензии МИД Азербайджана.