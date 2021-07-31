Стрит-арт фестиваль в Северной Осетии вызвал дискуссию о граффити на скалах

31 июля 2021, 21:43

На перевале Кахтисар в Северной Осетии завершился международный стрит-арт перформанс Back to the Roots. Организаторы считают, что граффити привлекут туристов, но профессиональные художники и эксперты в области искусства указали на низкий уровень работ. Дискуссию вызвала и сама идея покрывать скалы масштабными росписями.

Как писал "Кавказский узел", в июне во Владикавказе уже разворачивалась бурная дискуссия о стрит-арте в связи с тем, что вандалы испортили работу арт-художника Давида Цагараева, который, в свою очередь, нарисовал лотосы поверх граффити-надписей на стене в центре Владикавказа. Часть пользователей Instagram призвала наказать хулиганов, другие же осудили самого Цагараева за неуважение к авторам первых рисунков на стене. Результатом дискуссии о стрит-арте может стать его развитие в городской среде и рост туристической привлекательности Владикавказа, указали эксперты в области современного искусства.

На скалах перевала Кахтисар появились десять муралов

30 июля на перевале Кахтисар завершился международный стрит-арт перформанс Back to the Roots («Назад к корням», в переводе с английского). В течение пяти дней художники из разных городов России и стран СНГ жили в палаточном лагере и создавали свои граффити под открытым небом.

Кахтисарский перевал – это крутые склоны и извилистая дорога над пропастью. На пути от Гизельдонской ГЭС по Кобанскому ущелью нет асфальта, она годится только для внедорожников. После строительства дороги здесь остались ровно распиленные куски породы, хорошо подходящие для нанесения изображений. До недавнего времени кахтисарские скалы покрывали лишь редкие надписи туристов в духе «здесь был Вася», но уже год назад здесь появился арт с актрисой Кирой Найтли в образе Гвиневры, супруги легендарного короля Артура. Автор этой работы, Артём Бурж, лидер команды уличных художников HoodCraff, вернулся в Кахтисар в качестве креативного продюсера фестиваля Back to the Roots. Организатором фестиваля выступил юрист Руслан Гацалов, основатель Центра правовой защиты творческой индустрии. Финансировал фестиваль местный предприниматель, владелец продуктового супермаркета и оптовой базы Кахабер Чибиров.

Участники арт-перформанса создали десять рисунков. Один из муралов доделать к открытию не успели. На огромном доломитовом срезе изображена девушка в белорусской вышиванке. В руках она держит василек, рядом с ней журавли. Художник родом из Белоруссии пояснил, что журавли - образ белорусов, которые не могут "взлететь".

На другой отвесной скале изображены два человека. Голова одного представляет собой татарскую избу, а голова другого – обычный панельный дом. Автор мурала - Рустам Кубик. «Я решил изобразить двух персонажей, которые несмотря на расстояние, являясь разными – один живет в деревне, другой в городе, – остаются братьями, как в этом случае, и встречаются, продолжают связь и общение. Здесь они на нейтральной территории присели побеседовать, пофилософствовать, обменяться опытом. То же самое сделали мы, приехав из городов, привезя сюда городское искусство – так же вдохновились местным колоритом, культурой, местным народом и берем какую-то частичку и мысль с собой», – сказал художник.

Организатор фестиваля рассчитывает, что граффити привлекут туристов

Участок дороги, где теперь появилась граффити-галерея, находится в частном владении. "Это объект незавершенного строительства, и это мероприятие согласовано с лицами, во владении которых находится этот участок", - отметил Руслан Гацалов.

На открытии галереи граффити Гацалов поделился, что сам родом из этого ущелья. Эскизы будущих артов утверждались владельцами территории. "Я напрямую связан с творчеством, и мне хочется свои ресурсы использовать, чтобы в Осетию приезжало побольше интересных проектов, и я это показывал своему народу", - подчеркнул организатор фестиваля.

Он заочно ответил на критику фестиваля. "Каждая работа уникальна по-своему, и вписывается она в ландшафт или нет - это очень субъективно. Кто-то может сказать, что это неуместно - показывать коня на скале. Кто-то может сказать, что конь вписывается в этот ландшафт. Я рассуждаю по-другому. Я вижу, что жителям этого ущелья эта работа нравится. То, что эта работа может не понравиться кому-то живущему в городе или за пределами Осетии - его право, и я готов свою жизнь отдать за право человека высказать свое мнение. Я к конструктивной критике отношусь очень хорошо, и представители культурного сообщества не лишены возможности приехать и создать что-то другое. Но почему-то эти представители говорят о неимении финансовой возможности. На мой взгляд, в отличие от тех художников, которые приехали сюда издалека, наши художники и те, кто критикуют, не имеют хотя бы транспортных расходов. А что касается красок, то при обращении к определенным лицам деньги на краски точно нашли бы", - указал Руслан Гацалов.

Перед художниками стояла задача рассказать о тех местах, откуда они родом, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Гацалов. Цели связать арты с Северной Осетией или вписать их в природный ландшафт не было, подчеркнул он. Теперь в Кахтисаре можно увидеть рязанский домик, дагестанские горы и белорусских журавлей. По мнению Гацалова, это может привлечь туристов.

«Это было бы слишком очевидным, обыденным, если бы мы дали задание художникам, чтоб они нарисовали Нартский эпос на скалах. Мы же хотели пригласить представителей разных культур, чтобы показать, что мы связаны с этими культурами, что мы открыты для них, чтобы об Осетии услышали далеко за ее пределами. Кто-то может, конечно, сказать, что Осетию и так знают за ее пределами, но знают благодаря определенным личностям. Мне же хочется, чтобы Осетию увидели изнутри, и люди захотели приехать сюда и посмотреть на эту галерею под открытым небом. Я не оцениваю художественную ценность работ. Я не говорю о том, чтобы эти работы соответствовали каким-то требованиям - глупо было бы к этим работам предъявлять требования, относящиеся к монументализму художественному и любому другому жанру. Мы говорим о том, что это туристический кластер. По этой дороге проезжает очень много людей, и мне хочется, чтобы мое родное ущелье развивалось», - пояснил Гацалов.

Идея стрит-арт фестиваля вызвала резкую критику

Руководитель Северо-Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Галина Тебиева еще до начала фестиваля Back to the Roots призывала врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло изменить формат мероприятия.

"Ниже моего поста - комментарии известных художников, кураторов, искусствоведов, приезжавших в Осетию, своими глазами видевших это прекрасное место. <...> вместе они могут выполнить роль очень крутого экспертного совета. Мы не против культурных акций на территории Осетии, но сейчас, когда машина уже запущена, выход видится следующий: прежде всего, согласовать срок пребывания росписей на скалах, обязать устроителей за свой счет по окончании срока вернуть все в первозданное состояние, согласовать эскизы с экспертным сообществом, в которое могут войти и наши художники монументалисты - Аслан Хетагуров, Захар Валиев, - и живущие за пределами республики специалисты (современные средства коммуникации позволяют это легко сделать)", - написала Тебиева 22 июля на своей странице в Facebook.

Она призвала на помощь художников, кураторов и арт-критиков. "Это надо остановить! <...> Мы лет 10 возим в Кахтисар художников с «первыми именами» из разных стран, предлагая подумать, какой художественный проект можно там сделать. Самое большее, что мы себе позволили - видеопроекцию на эти прекрасные «экраны», ставшие естественной частью ландшафта. Все сходятся в одном - вмешательство должно быть очень деликатным. То, что собираются сделать - это дать возможность порезвиться авторам в уникальном месте, которое они - не спорю, кто-то сделает хорошую работу, - в целом превратят в образец безвкусицы и китча, убив прекрасный ландшафт", - заявила Галина Тебиева.

Руслан Гацалов считает, что Тебиевой следовало поговорить с организаторами. "Тебиева сразу же стала критиковать художников, которые сюда приехали, но со мной никто не связывался и не спрашивал о том, что планируется делать, что мы хотим нарисовать", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

Художники поддержали обращение директора музея

Так, куратор социокультурных проектов Екатерина Гандрабура обвинила в появлении подобных проектов местных чиновников.

"К сожалению, в Осетии появилось целое сообщество художников (часть из которых самодеятельные), берущих на себя смелость вторгаться в городскую среду и природный ландшафт. Они искренне думают, что привносят творчество и креативность. Недавно на фасаде памятника архитектуры во Владикавказе появилась роспись. Даже профессиональное сообщество архитекторов не смогло это остановить. Нужно сказать, что это делается при поддержке городских властей - тех самых, которые стригут платаны, ели и прекрасные клены, не оставляя ветвей вообще, или белят стволы березам. Это уже целый феномен в Осетии - украшение красивого самодеятельными силами. Думаю, это нужно систематизировать и приводить к принятию профессиональных регламентов. Дело в том, что это не стрит-арт художники. В Осетии это не самое популярное направление. Это самовыражение местных властей, привлекающих непрофессиональных художников. Ведь говорят они на одном языке", - заявила в комментариях к публикации Тебиевой Екатерина Гандрабура.

Российский художник и арт-критик Дмитрий Пиликин заявил, что работы участников фестиваля не имеют отношения к подлинному стрит-арту. "Друзья, скажу вам как человек, который все же был погружен в исследование феномена и работал как научный сотрудник в Институте исследования стрит-арта. Так вот, все эти рисунки, а также "муралы" и прочее уже не имеют никакого отношения к стрит-арту. Это - настенные росписи, как правило договорные и коммерческие работы, которые страшно полюбили муниципалы для декорирования дыр и застройщики в новостройках, никакого отношения к героике жанра они не имеют. Это обычное рисование на тему, в духе советской школы, все это только удовлетворение личных "художественных" амбиций в формате "я здесь был". А работа в открытом природном ландшафте все же больше связана с ленд-артом, который достаточно деликатно подходит к диалогу с природными феноменами", - пояснил Пиликин.

Заслуженный художник республики Дагестан Аладдин Гарунов охарактеризовал стрит-арт фестиваль как "плевок в лик Божий" "под видом ханжеской любви к искусству". "Вы же красивый народ, живущий в гармонии и уважении к своей земле. Как можно допустить, что нелепо испоганят вашу природу под видом art-проекта?" - написал он.

Заслуженный художник Северной Осетии Аслан Хетагуров предложил создать художественный совет для разрешения конфликтов в таких ситуациях.

"Идея [фестиваля], может быть, и неплохая - сама идея росписей на скалах. Но! Вопрос в том, что там планируется изобразить - сама тематика росписей, стиль и компоновка. Смысловая и идейная составляющая этих панно вопросы вызывает. Очередные увеличенные копии "Киры Найтли"? Горы - это не город. Бэнкси (популярный британский стрит-арт художник. - Прим. "Кавказского узла") хорош для стен полисов (то есть городов. - Прим. "Кавказского узла"), его искусство там и зародилось. Граффити в городе органично вписываются (если их делает мастер, конечно). В "наскальную живопись" лучше вообще не лезть с непонятными сюжетами и без четких идей. Нужно созвать профессиональный худсовет уже на этапе эскизов, с детальным обсуждением сюжетов и компоновки формата под конкретные форматы камней. И только прошедшие обсуждения варианты росписей допускать к реализации на скалах. Роспись - не холст и не световой объект, сделал - и не уберешь. Поэтому китч и уличная эстетика тут никак не уместны! Росписи создаются на годы! И делать их надо профессионально", - подчеркнул Хетагуров.

Работы участников фестиваля не впечатлили искушенных зрителей

Владикавказский художник Давид Цагараев, который и сам оказывался в центре конфликта вокруг стрит-арта, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что относится к идее стрит-арта в горах нормально, но работы художников Back to the Roots его не впечатлили. "Я думал, что нарисуют что-то поинтересней. Такое ощущение, что у людей особо идей не было - какие-то старые заготовки достали и нарисовали их. Я думаю, что в горах если что и делать, то в каком-то природном стиле, чтобы это было продолжением рисунка природного. Тогда это будет классно", - сказал он.

Фотограф, журналистка и организатор киноклуба Анна Кабисова заявила, что категорически против идеи расписывать скалы. "Какие бы работы ни были, даже если бы это были безусловные шедевры, им не место в горах. Горы самодостаточны, они сами по себе произведение искусства. Граффити – это искусство для городов. Было бы круто, если бы эти замечательные художники приехали в город. Зачем трогать горы, непонятно", - сказала Кабисова корреспонденту "Кавказского узла".

На перевал нужно было пригласить местных художников из группы Mah Kond, считает дизайнер интерьеров Алина Цаболова. "Мне не нравится это, совсем. Если что-то и должно быть, то ребята из mah_kond с этим замечательно справляются. Это несет определенную смысловую нагрузку, а тут - «я еще не решил, что это значит»", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Арт-объекты, которые установили мастера студии Mah Kond, популярны у туристов, и они специально посещают места, где установлены эти работы, указал ранее корреспонденту "Кавказского узла" Гид турклуба "Алания" Мурат Тотров. "Зеркальный барс" в Фиагдоне, созданный художниками студии Mah Kond, получил первое место в топ-5 арт-объектов Северной Осетии 2020 года по версии Ossetia News. Работа представляет собой скульптуру леопарда, который будто застрял между скалами в Кадаргаванском каньоне, сообщается в публикации от 27 ноября 2020 года на странице издания в Facebook. Еще два популярных арт-объекта студии – "Стрелы нарта Сослана" и "Меч в камне".

Открытие выставки в Кахтисаре посетил независимый куратор, кандидат философских наук Антон Вальковский, однако он отказался дать корреспонденту "Кавказского узла" комментарий относительно мероприятия. Вальковский заявил, что получил угрозы. Если в СМИ появятся "оскорбительные" комментарии по поводу работ в Кахтисарском перевале, с Вальковским, по его словам, "разберутся".