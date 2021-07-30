Родственники заявили о похищении жителя Махачкалы

30 июля 2021, 14:42

Махачкалинец Тимурлан Абакаров исчез и третьи сутки не выходит на связь, а на его странице в соцсети появляются экстремистские публикации. Силовики фабрикуют уголовное дело против Абакарова, предположили его родные.

Тимурлан Абакаров исчез около 15.00 28 июля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" двоюродная сестра Абакарова. "Мы уверены, что это было похищение. Последний раз он выходил на связь примерно в 15 часов. Он тогда находился на улице Хивской в Махачкале. Но это тихое спальное место, поэтому мы пока не нашли свидетелей, видевших, как его забирали. Но с тех пор никому уже не удавалось до него дозвониться", - отметила девушка.

Родственники в тот же день, 28 июля, подали в Кировский райотдел полиции Махачкалы заявление о похищении человека. Заявление приняли, однако никакой информации о его местонахождении правоохранительные органы пока не предоставили, посетовала родственница Тимурлана Абакарова.

"Уже ближе к часу ночи [29 июля] на страничке в Instagram брата появилось сториз с черным флагом, а также пост с фотографией уехавшего в Сирию. Мы начали писать в комментариях, что эту публикацию сделал не Тимурлан, так как он похищен и есть заявление в полицию. Мы считаем, что пост опубликован теми, кто его похитил, и так написали в комментариях", - подчеркнула кузина Абакарова. По ее словам, через некоторое время сториз и пост были удалены, добавила она.

Исчезновению Абакарова предшествовали предложения силовиков о сотрудничестве, они начали поступать с 12 июля, указала родственница Абакарова. "Ему угрожали, что если он не будет работать на них, то ему будет плохо. Брат не понимал, чего от него хотят, так как у него не было никакой информации", - указала девушка.

25-летний Тимурлан Абакаров недавно осиротел - два месяца назад умерла его мать. Из самых близких родственников у него осталась только двоюродная сестра. Абакаров занимался продажей овощей и фруктов.

Родственники обратились за помощью к адвокату Исрафилу Исрафилову (Прим. "Кавказского узла" от 16.40 мск 30 июля: Исрафилу Гададову), который направил запросы в правоохранительные органы, однако ему ответили, что Абакаров среди официально задержанных нигде не зарегистрирован. "Его нет и в спецприемнике, где содержатся административно арестованные. Мы предполагаем, что его все же задержали неофициально, и сейчас, по уже накатанной схеме, идет фабрикация уголовного дела против него. И после получения от него нужных им показаний он может быть объявлен задержанным в каком-то районе города", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 июля Следственный комитет объявил о задержании в Ставропольском крае семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, подозреваемых в подготовке подрыва отдела полиции в Кисловодске. Одного из них, жителя Дагестана Махача Баширова, силовики увезли из дома в неизвестном направлении, после чего родные подали в полицию заявление о похищении. 22 июля жители Хасавюртовского района провели в Махачкале акцию солидарности с Башировым, а затем записали видео, в котором охарактеризовали его как добропорядочного человека.